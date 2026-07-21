特別天氣提示｜天文台：未來一兩小時局部雨勢仍然大及有狂風雷暴

天文台今日（21日）上午8時20分發出特別天氣提示，指位於廣東西部的強雷雨區正逐漸向東移動，再於9時45分表示，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴，近中午再指預料未來一兩小時本港部分地區雨勢仍然較大及有狂風雷暴。



天文台7月21日上午11:24的雷達圖顯示，雷雨區已移至本港新界西一帶。（天文台圖片）

【11:45】天文台：與廣闊低壓槽相關的雷雨區持續在珠江口一帶發展，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢仍然較大及有狂風雷暴。市民請繼續留意天氣變化。

【11:30】天文台表示，隨著廣闊低壓槽減弱及副熱帶高壓脊逐步覆蓋廣東沿岸，未來兩三日該區驟雨逐漸減少，漸轉天晴酷熱。預料一個低壓區會在未來一兩日於菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，並於本周後期進入南海北部，周末期間大致移向廣東沿岸一帶，但其強度和登陸位置存在變數，而該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。受偏南氣流影響，下週初華南沿岸天氣仍然不穩定。

天文台7月21日上午11時半更新九天天氣預報，料7月25日起逐漸受到熱帶氣旋影響。(天文台圖片）

【10:45】雷暴警告有效時間至今日下午12時30分，預料香港有局部地區狂風雷暴。

【10:30】天文台發出雷暴警告。

天文台7月21日上午9時半的雷達圖顯示，位於珠江口以西的雷雨區正逐漸向東移動逼近本港。（天文台圖片）

【09:45】天文台：位於珠江口以西的雷雨區正逐漸向東移動，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。市民請留意天氣變化。

【08:20】天文台：位於廣東西部的強雷雨區正逐漸向東移動，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。市民請留意天氣變化。