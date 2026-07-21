打風｜轉為東登？　天文台改料周日吹西至西南風　周末有狂風雷暴

【打風／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨】天文台今日（21日）表示，預料一個低壓區會在未來一兩日於菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，周末期間大致移向廣東沿岸一帶，但其強度和登陸位置存在變數。最新九天天氣預報，天文台料周六（25日）本港吹北至東北風4至5級，稍後離岸及高地6級，到下周日（26日）吹西至西南風5級，離岸及高地6至7級，下周一（27日）吹南風4級，間中5級。6至7級為強風，即3號風球風力。



最新預測周日及周一盛行風向，與昨日（20日）預測不同（周日吹南至東南風，周一轉東南風），根據總結熱帶氣旋集結在特定區域時橫瀾島的盛行風向而製成的「西瓜波理論」（或叫沙灘球理論），料天文台將熱帶氣旋登陸位置由「西登」轉為「東登」，威脅相對減小，惟仍料周日本港離岸及高地風力達6至7級，周末有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多，海有湧浪，市民仍然要留意天氣變化，



內地中央氣象台今日在中期預報表示，預測未來10天，西北太平洋和南中國海將有兩三個熱帶氣旋生成，其中一個將於下周一（27日）前後影響華南地區。



位於菲律賓以東海有強對流情況，天文台預測一個低壓區會在未來一兩日逐漸發展為熱帶氣旋。（Tropical Tidbits圖片）

明天的天氣：部分時間有陽光 有幾陣驟雨

天文台今日表示，隨着廣闊低壓槽減弱及副熱帶高壓脊逐步覆蓋廣東沿岸，未來兩三日該區驟雨逐漸減少，漸轉天晴酷熱。九天天氣預報顯示，預測明日（22日）吹南風3至4級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，市區（以天文台尖沙咀總部計）氣溫介乎28至32度。

周四「大暑」及周五日間酷熱 市區料升至33度

周四（23日）二十四節氣「大暑」，吹南風3級，大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱，氣溫升至最高33度，到周五（24日）料吹微風2級，大致天晴，日間酷熱，氣溫料同樣介乎28至33度。

天文台7月21日上午11時半更新九天天氣預報，料7月25日起逐漸受到熱帶氣旋影響。(天文台圖片）

天文台7月21日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至33度。(天文台圖片）

天文台7月21日上午11時半更新九天天氣預報，相對濕度最高介乎90%至95%。(天文台圖片）

天文台料熱帶氣旋周末期間大致移向廣東沿岸一帶 風勢頗大

天文台今日（21日）表示，預料一個低壓區會在未來一兩日於菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，並於本周後期進入南海北部，周末期間大致移向廣東沿岸一帶，但其強度和登陸位置存在變數；而該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

天文台今日的預測與昨日稍有分別，一是確定低壓區會增強為熱帶氣旋，刪去「可能會」，二是確定移向廣東沿岸一帶，也刪去「有較大機會」字眼。

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天文台料周日轉吹西至西南風 離岸及高地風力6至7級

天文台預測周六（25日）吹北至東北風4至5級，稍後離岸及高地6級，短暫時間有陽光，有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多，海有湧浪，氣溫介乎27至32度，與昨日的預測相同。

天文台料周日（26日）吹西至西南風5級，離岸及高地6至7級，多雲，有狂風驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大，海有湧浪；氣溫介乎26至30度。到下周一（27日）天氣仍差，吹南風4級，間中5級，大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，氣溫介乎27至30度。

到下周二至四（28至30日）受偏南氣流影響，華南沿岸天氣仍然不穩定。下周二（28日）料吹東南風4級，間中5級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴；下周三（29日）吹東南風4級，大致多雲，間中有驟雨及雷暴；下周四（30日）吹東風4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

周六至下周一盛行風向轉變 對照「西瓜波理論」料熱帶氣旋東登

根據天文台的預測，由周六至下周一，本港盛行風向會由北至東北風，轉西至西南風，後轉南風，根據總結熱帶氣旋集結在特定區域時橫瀾島的盛行風向而製成的「西瓜波理論」（或叫沙灘球理論），可見天文台料熱帶氣旋會由本港東面登陸，威脅相比在南面掠過、再於西面登陸為小。

天文台昨日仍預測周六至下周一本港盛行風向會由北至東北風，轉南至東南風，再轉東南風，即預測熱帶氣旋會在南面掠過、再於西面登陸。

熱帶氣旋集結在特定區域時橫瀾島的盛行風向。（天文台圖片）

天文台在地球天氣網頁，圖像化多個傳統電腦預測及AI人工智能預測結果。不過有關預測結果由電腦直接轉出，未經科學主任人手調整，會有較大誤差。

▼7月20日各主要傳統電腦及AI人工智能預報系統預測結果▼

．歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）料熱帶氣旋7月26日在本港南面約200公里掠過，7月27日凌晨在廣東西部登陸，對本港威脅較大。

．ECMWF的AI人工智能預報系統AIFS料熱帶氣旋7月26日在本港登陸。

．AI人工智能預報系統「盤古」料熱帶氣旋7月25日在東登汕尾一帶，對本港威脅較大。

．AI人工智能預報系統「伏羲」料熱帶氣旋7月26日在東登汕頭一帶，對本港威脅較小。

．AI人工智能預報系統「風烏」料熱帶氣旋7月26日在東登福建廈門一帶，對本港威脅較小。



▼7月20日 歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及其AI人工智能預報系統AIFS的預測相近，都屬對本港威脅甚大。前者料增強成較強熱帶氣旋，下周日（26日）在本港南面約200公里掠過，下周一（27日）凌晨在廣東西部登陸；後者也料成較強熱帶氣旋，下周日（26日）在本港登陸。

▼7月20日 歐洲中期天氣預報中心人工智能預報系統AIFS對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



▼7月20日 AI人工智能預報系統「盤古」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



AI人工智能預報系統「盤古」及「伏羲」都預測在本港以東的廣東東部登陸。分別在於「盤古」料成中等熱帶氣旋，周六（25日）東登汕尾一帶，距離本港只有約130公里，並且登陸後會進一步向西移近，對本港威脅較大；「伏羲」則料在汕頭一帶登陸，並且較弱，對本港威脅相對較小。

▼7月20日 AI人工智能預報系統「伏羲」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



AI人工智能預報系統「風烏」則料該熱帶氣旋甚強，會經由台灣與菲律賓之間的巴士海峽進入南中國海北部，不會登陸呂宋北部；不過其會較為向北移動，下周日（26日）東登福建廈門一帶，對本港威脅較小。

▼7月20日 AI人工智能預報系統「風烏」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼

