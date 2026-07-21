打風｜熱帶氣旋東登定西登？　天文台九天預報有啟示　有AI料打正

天文台預料一個低壓區可能會在未來一兩日於菲律賓以東海域逐漸發展，增強為熱帶氣旋，並進入南海中北部。至於移動路徑，天文台由周日（19日）預測「大致移向廣東西部沿岸一帶」，到周一（20日）改為「大致移向廣東沿岸一帶」，不確定性增加。



不過九天天氣預報顯示，天文台料本周六（25日）至下周一（27日）本港盛行風向，由吹北至東北風，後轉南至東南風，再轉東南風，符合有熱帶氣旋在本港以南掠過時，本港盛行風向變化，可見天文台料熱帶氣旋在香港以西登陸。天文台料下周日（26日）風力較強，離岸風力間中6級、高地達7級，即3號風球風力。



目前各主要傳統電腦及AI人工智能預報，有的料「西登」，有的料「東登」福建廈門一帶。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的AI人工智能預報系統AIFS，料周日（26日）在本港登陸，威脅最大；ECMWF傳統電腦預報也料熱帶氣旋周日在本港南面約200公里掠過，下周一凌晨在廣東西部登陸，對本港威脅也大。AI人工智能預報系統「盤古」料周六東登汕尾一帶，距離本港只130公里，威脅也不能看小。不過有關預測結果由電腦直接輸出，未經科學主任調校。



．歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）料熱帶氣旋7月26日在本港南面約200公里掠過，7月27日凌晨在廣東西部登陸，對本港威脅較大。

．ECMWF的AI人工智能預報系統AIFS料熱帶氣旋7月26日在本港登陸。

．AI人工智能預報系統「盤古」料熱帶氣旋7月25日在東登汕尾一帶，對本港威脅較大。

．AI人工智能預報系統「伏羲」料熱帶氣旋7月26日在東登汕頭一帶，對本港威脅較小。

．AI人工智能預報系統「風烏」料熱帶氣旋7月26日在東登福建廈門一帶，對本港威脅較小。



天文台7月21日凌晨0時更新九天天氣預報，料本周初至後期天色漸好轉，7月23日及24日酷熱，周末開始受到熱帶氣旋影響。（天文台圖片）

天文台料熱帶氣旋較大機率周末期間大致移向廣東沿岸一帶 風勢頗大

天文台今日（21日）凌晨更新九天天氣預報，內容與昨日（20日）未有明顯變動，預料一個低壓區可能會在未來一兩日於菲律賓以東海域逐漸發展，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機率於本周後期進入南海中北部，並在周末期間大致移向廣東沿岸一帶，該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

天台7月21日凌晨0時更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎26至33度。（天文台圖片）

台7月21日凌晨0時更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高介乎90%至95%。（天文台圖片）

天文台料周六離岸及高地風力間中6級 周日高地達7級

天文台預測本周四「大暑」（23日）及周五（24日）大致天晴，日間酷熱，市區氣溫最高升至33度，但到周六（25日）起天氣轉差，風力增強。

九天天氣預報顯示，預測周六（25日）吹北至東北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級；短暫時間有陽光，有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多，海有湧浪；氣溫介乎27至32度。

到周日（26日）吹南至東南風4至5級，離岸間中6級，高地達7級；大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪；氣溫介乎26至30度。下周一（27日）天氣仍差，吹東南風4級，間中5級；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，氣溫介乎27至30度。

周六至下周一盛行風向轉變 對照「西瓜波理論」料熱帶氣旋西登

由周六至下周一，本港盛行風向會由北至東北風，轉南至東南風，再轉東南風。根據總結熱帶氣旋集結在特定區域時橫瀾島的盛行風向而製成的「西瓜波理論」（或叫沙灘球理論），可見天文台料熱帶氣旋會由本港南面掠過，再於廣東西面登陸。

熱帶氣旋集結在特定區域時橫瀾島的盛行風向。（天文台圖片）

天文台在地球天氣網頁，圖像化多個傳統電腦預測及AI人工智能預測結果。不過有關預測結果由電腦直接轉出，未經科學主任人手調整，會有較大誤差。

▼7月20日 歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及其AI人工智能預報系統AIFS的預測相近，都屬對本港威脅甚大。前者料增強成較強熱帶氣旋，下周日（26日）在本港南面約200公里掠過，下周一（27日）凌晨在廣東西部登陸；後者也料成較強熱帶氣旋，下周日（26日）在本港登陸。

▼7月20日 歐洲中期天氣預報中心人工智能預報系統AIFS對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



▼7月20日 AI人工智能預報系統「盤古」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



AI人工智能預報系統「盤古」及「伏羲」都預測在本港以東的廣東東部登陸。分別在於「盤古」料成中等熱帶氣旋，周六（25日）東登汕尾一帶，距離本港只有約130公里，並且登陸後會進一步向西移近，對本港威脅較大；「伏羲」則料在汕頭一帶登陸，並且較弱，對本港威脅相對較小。

▼7月20日 AI人工智能預報系統「伏羲」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼



AI人工智能預報系統「風烏」則料該熱帶氣旋甚強，會經由台灣與菲律賓之間的巴士海峽進入南中國海北部，不會登陸呂宋北部；不過其會較為向北移動，下周日（26日）東登福建廈門一帶，對本港威脅較小。

▼7月20日 AI人工智能預報系統「風烏」對菲律賓以東海域熱帶氣旋預測▼

