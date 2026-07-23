酷熱大暑｜今日大致天晴　日間市區達34度　但初時有一兩陣驟雨

今日（7月23日）為二十四節氣的「大暑」，酷熱天氣警告繼續生效。天文台指出，副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部，同時驟雨正影響廣東。天文台預測，本港地區今日（7月22日）大致天晴，但初時有一兩陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏南風。



天文台展望，明日（24日）大致天晴及酷熱。周六（25日）短暫時間有陽光，稍後至周日（26日）間中有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。



圖為截至7月23日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼



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熱帶氣旋周末期間較大機會移向廣東東部沿岸

天文台指出，位於菲律賓以東海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓，會在本周後期進入南海東北部並逐步增強，周末期間較大機會移向廣東東部沿岸一帶，但其登陸位置及與本港的距離仍存在變數。

在上午5時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約920公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，大致移向呂宋海峽一帶。

受其影響，周六（25日）稍後至周日（26日）廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。一道廣闊低壓槽會在下周初至中期影響南海北部，廣東沿岸天氣仍然不穩定。

▼5月27日 天文台總部錄33.7度，創今年最高紀錄▼



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明日仍酷熱達34度 周六、日有狂風驟雨及雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（24日）大致天晴。日間酷熱達34度。周六（25日）短暫時間有陽光，有幾陣狂風驟雨及雷暴，晚上驟雨逐漸增多，料介乎27至32度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月22日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日（26日）至下周四（30日）仍有驟雨及雷暴，同介乎26至30度。其中，周日間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

下周一（27日）至下周三（29日）均大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。下周四大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。下周五（31日）仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，最高氣溫 31度。