紅霞風球｜周末北上注意！深圳周末天氣急轉差　暴雨、大風風險高

紅霞風球｜打風｜準颱風紅霞來襲，計劃周末北上的朋友要注意！深圳市氣象局指，菲律賓以東洋面將有颱風生成，預計星期五至星期六（24日至25日）進入南海，周日（26日）前後較大可能影響廣東，預料將有大暴雨。想知更多深圳天氣狀況，就要留意下文！



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不少人在假日都會計劃北上吃喝玩樂，可惜天氣不似預期，颱風總在預料不到的時候來臨。如果早早計劃了北上的行程又不想取消，就要密切留意深圳當地天氣變化了！

紅霞風球｜深圳周日料有雷雨

深圳市氣象局預測，深圳周六、周日兩日天氣轉不穩定，多雲有雨，局部地區有雷雨，周日起暴雨和大風風險較高，最大陣風達5級，氣溫在25度至30度。

深圳市氣象局預測，周六最高氣溫達32℃；周日至下周二料有暴雨。（深圳市氣象局官圖截圖）

大家如果計劃在周末前往深圳，除了記得帶傘之外，出發前也謹記留意香港天文台的天氣提示，以及各大口岸在颱風下的開放時間，以免去到「摸門釘」！

大家出發前，僅記留意香港天文台天氣提示，以及各大口岸在颱風下的開放時間。（天文台截圖）

紅霞風球｜周日本港料吹7級風

準颱風紅霞逼港！天文台料，位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，於本周後期進入南海東北部並逐步增強，周末期間較大機會移向廣東東部沿岸一帶，但其登陸位置及與本港的距離仍存在變數。

據天文台九天天氣指，周六吹西北風4至5級，短暫時間有陽光，有幾陣狂風驟雨及雷暴，晚上驟雨逐漸增多，市區氣溫介乎27度至32度；周日天氣多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，氣溫介乎26度至30度，吹西至西南風5級，離岸及高地6至7級。

據天文台九天天氣指，周末有幾陣狂風驟雨及雷暴。（天文台官網截圖）

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