打風前酷熱｜天文台料周五分區35°C　風扇3禁忌　用錯加劇中暑

打風｜酷熱｜手提風扇｜天文台預料，位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，周末期間較大機會移向廣東東部沿岸一帶並逐步增強。打風前香港天氣變成酷熱，天文台料本周四、五（23、24日）最高氣溫達33度。

每到夏天，大家都喜歡帶著手提風扇外出消暑。有日本整理收納師提到使用手提風扇有3大禁忌，其中在高溫情況下使用時，不但不能降溫，還有機會加劇中暑。想知還有甚麼禁忌？即看下文！



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天文台料周四五天氣酷熱

天文台預料，位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，並於本周後期進入南海北部，周末期間較大機會移向廣東東部沿岸一帶並逐步增強。打風前受颱風外圍的下沉氣流影響，本港氣溫通常都會升高。

天文台的分區天氣預測，周五多區最高氣溫達30度以上，其中有3區更達35度，分別是打鼓嶺、上水及石崗。

手提風扇｜使用3大禁忌 用錯會有危險？

天氣炎熱，很多人都會帶手提風扇外出降溫。日本整理收納師三木ちな在網上提到，原來日常一些不經意的使用手提風扇方式，實際卻可能存在危險、甚至引起身體不適。今次就和大家分享使用手提風扇的3大禁忌。

不少人外出時都會用手提風扇降溫。（AI成生圖片）

手提風扇禁忌｜1. 酷熱天氣下放在車內

不少人在下車時，有機會把手提風扇遺留在車內，但這個做法是十分危險。因為手提風扇中的鋰離子電池如果暴露在高溫下可能會引起爆炸或起火。大家也不要以為乾電池就安全，使用乾電池不僅會縮短電池壽命，還可能導致爆炸和漏液。大家下車時記得要帶走手持風扇，千萬不要將其留在車內。

把手提風扇留在車內有機會引起爆炸。（AI生成圖片）

手提風扇禁忌｜2. 向手提風扇噴水

現時市面上有些手提風扇具噴霧功能，以幫助大家降溫，但需注意，並非所有手提風扇都具備防水功能。如果使用不具防水功能的手提風扇時，千萬不要向風扇噴水，因為當水滲入風扇內部有機會導致它們無法正常運作；而可充電式的手提風扇也會有短路的風險。

向不防水的手提風扇噴水有機會引起短路。（AI生成圖片）

手提風扇禁忌｜3. 在高溫下的環境使用

酷熱天氣時，大家都希望用手提風扇消暑，但原來在高溫環境下使用反而有機會加劇中暑。三木ちな提到，當氣溫超過體溫時，使用手提風扇就要格外小心。她指出，在極熱的環境下，手提風扇吹出來的風會變成熱風，這樣反而會令身體吸收更多熱量。如果在室外感到炎熱時，記得不要只依賴手提風扇，應該採取其他直接降溫措施，例如前往有冷氣的室內。

在高溫下使用手提風扇反而有機會中暑。（AI生成圖片）

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