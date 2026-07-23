打風｜天文台：明日稍後考慮發一號風球　3因素評周六須否掛更高

【打風／紅霞／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨】位於菲律賓以東海域低壓區已增強為熱帶低氣壓，可能名叫「紅霞」。天文台下午發出特別天氣提示指，預料該熱帶氣旋會在明日（24日）稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。



天文台指，按照現時預測路徑，該熱帶氣旋會在周末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。天文台會視乎熱帶氣旋的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期六稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台7月23日下午預料位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在7月24日稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。（梁鵬威攝）

天文台7月23日早上8時發布的預測路徑圖，顯示該低氣壓強度逐漸加強，或將於明日（24日）左右進入本港800公里範圍。

天文台7月23日下午指按預測路徑，該熱帶氣旋會在周末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，7月25日初時本港天氣仍然酷熱，但稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多。（梁鵬威攝）

天文台7月23日下午指按預測路徑，該熱帶氣旋會在周末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，7月25日初時本港天氣仍然酷熱，但稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多。（梁鵬威攝）

天文台7月23日下午指按預測路徑，該熱帶氣旋會在周末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，7月25日初時本港天氣仍然酷熱，但稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多。（梁鵬威攝）

料熱帶氣旋明日稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍

天文台下午4時30分發出的特別天氣提示指，預料位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在明日稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。

較大機會在惠州至汕頭一帶登陸 天文台：與本港距離存變數

天文台指，按照現時預測路徑，該熱帶氣旋會在周末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。

星期六稍後風力逐漸增強 會評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號

星期六初時本港天氣仍然酷熱，但稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多。天文台指會視乎熱帶氣旋的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期六稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。另外，星期六海有湧浪，天文台籲市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台7月23日預料，7月25日的星期六海有湧浪，籲市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。（梁鵬威攝）

星期日有狂風大驟雨及雷暴

受該熱帶氣旋影響，預料星期日（26日）有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。

▼菲律賓以東海域熱帶低氣壓的風力＋移動路徑▼



▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



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