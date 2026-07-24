熱帶氣旋紅霞│天文台預告今晚發一號風球　是否掛更高風球看3因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／紅霞／打風／7月風暴】本周末、星期六星期日打風！天文台表示，熱帶氣旋紅霞會在今日（7月24日）黃昏前後進入本港800公里範圍，天文台會在今晚8時40分發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，紅霞會在週末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。



星期六（7月25日）日間本港仍然酷熱，但海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。隨著紅霞增強及靠近廣東東部沿岸，明日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，天文台會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，考慮在明日下午改發更高熱帶氣旋警告信號。



（天文台）

天文台表示，根據現時評估，紅霞較大機會在星期日（7月26日）初時於惠州至揭陽一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。受紅霞影響，本港星期日風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪。市民請留意天文台的最新天氣消息。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，熱帶氣旋紅霞會在明日橫過南海東北部並逐漸增強，於未來一兩日靠近廣東東部沿岸，但其登陸位置與本港的距離仍存在變數。預料星期六稍後至星期日廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，下週初該區仍有驟雨。受一道廣闊低壓槽影響，下週中期南海北部及廣東沿岸天氣不穩定。

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至34°C，暫時最高吹7級風。