熱帶氣旋紅霞生成　天文台西移預測登陸點30公里至惠來陸豐交界

【熱帶氣旋／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨】位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓將增強為熱帶風暴，命名「紅霞」（Noul，朝鮮提供名稱），天文台周四（23日）晚上表示，現時評估較大機率在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。天文台今晚8時更新預測移動路徑圖，將其登陸位置向西移約30公里，由今早預測在惠來登陸，改至惠來與陸豐交界處，即天文台東北約200公里。



雖然預測會是對本港威脅較小的「東登」，不過東登惠州與東登汕頭，對本港影響不同。汕頭距離天文台約280公里，而惠州則只距天文台約85公里。目前多數預測周六（25日）深夜至周日（26日）登陸陸豐至惠來之間，即天文台東北約200至230公里。根據台灣中央氣象署預測，「紅霞」周未的七級風暴風半徑150公里，若在惠州至汕尾登陸，而汕尾距離天文台約130公里，仍會對本港有相當威脅。



天文台現按「東登」惠來與陸豐之間預測，料周六吹西至西北風4至5級，稍後離岸及高地6級，周日吹西至西南風5級，離岸及高地6至7級，有狂風驟雨及雷暴。6及7級為強風，即3號風球風力。



位於菲侓賓以東的熱帶低氣壓7月23日晚上8時集結在香港之東南偏東約1,410公里，天文台料7月25日深夜至26日凌晨在香港以東約200公里的陸豐與惠來交界處登陸。該熱帶低氣壓增強為熱帶風暴後，料命名「紅霞」。（天文台圖片）

料「紅霞」周五進入本港東南800公里範圍 周六晚升格颱風

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓，在晚上8時，集結在香港之東南偏東約1,410 公里，中心附近最高持續風速每小時55公里。在晚上11時，移至菲律賓馬尼拉之東北偏東約610公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。

按天文台晚上8時更新的預測移動路徑圖，熱帶低氣壓會在周五（24日）增強為熱帶風暴，命名為「紅霞」，黃昏時間進入南中國海東北部，即本港東南800公里範圍，到晚上增強為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速增至每小時90公里，其後續向西北移動，逼近廣東東部。

天文台料「紅霞」周六（25日）晚上增強至颱風級，中心附近風速每小時140公里，其後在深夜至周日（27日）凌晨在廣東東部的陸豐與惠來交界處登陸，即天文台東北約200公里，較早上預測在惠來登陸，向西移約30公里。

位於菲侓賓以東的熱帶低氣壓將逐漸增強至颱風。日本氣象廳7月23日晚上9時的預測顯示，料7月25日深夜至26日凌晨在香港以東約200公里的陸豐與惠來交界處登陸。該熱帶低氣壓增強為熱帶風暴後，料命名「紅霞」。（日本氣象廳圖片）

內地及台灣氣象機構預測登陸位置 與天文台及日本氣象廳相差30公里

日本氣象廳晚上更新預測，由早上預測在本港東面約130公里的汕尾登陸，也改為周六深夜至周日凌晨在陸豐與惠來交界處登陸，與天文台預測一樣。

而內地中央氣象台及台灣中央氣象署則將登陸點由汕頭，稍向西移至惠來，大約為天文台東北約230公里，與天文台和日本氣象廳預測登陸點相差約30公里。

位於菲侓賓以東的熱帶低氣壓將逐漸增強至颱風。內地中央氣象台7月23日晚上8時的預測顯示，料7月25日深夜至26日凌晨在香港以東約230公里的惠來登陸。該熱帶低氣壓增強為熱帶風暴後，料命名「紅霞」。（中央氣象台圖片）

位於菲侓賓以東的熱帶低氣壓將逐漸增強至颱風。台灣中央氣象署7月23日晚上8時的預測顯示，料7月25日深夜至26日凌晨在香港以東約230公里的惠來登陸。該熱帶低氣壓增強為熱帶風暴後，料命名「紅霞」。（台灣中央氣象署圖片）

韓國氣象廳7月23日下午2時的預測顯示，料位於菲侓賓以東的熱帶低氣壓會逐漸增強為颱風，7月25日深夜至26日凌晨在香港東北約280公里的汕頭登陸。該熱帶低氣壓增強為熱帶風暴後，料命名「紅霞」。（韓國氣象廳圖片）

天文台會考慮在熱帶氣旋進入本港800公里範圍後發出一號風球

天文台表示，隨着該熱帶氣旋周五（24日)稍後橫過呂宋海峽（又稱巴士海峽，即台灣南部與菲律賓呂宋之間）並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號風球。按照現時預測路徑，該熱帶氣旋會在周末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。

天文台表示，會視乎熱帶氣旋的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在周六（25日）稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。

7月23日「大暑」，天晴酷熱，市區氣溫下午達34度。在中環海旁，依然有遊客在烈日下影相。（梁鵬威攝）

7月23日「大暑」，天晴酷熱，市區氣溫下午達34度，在中環海旁，不少外出市民及遊客都開傘遮擋太陽。（梁鵬威攝）

天文台表示，周六（25日）初時本港天氣仍然酷熱，但稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，海有湧浪，提醒市民遠離岸邊及停止所有水上活動；到周日（26日）有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。

7月23日「大暑」，天晴酷熱，市區氣溫下午達34度。在中環海旁，有遊客吃香港名物富豪軟雪糕消暑。（梁鵬威攝）

明天的天氣：局部地區有驟雨 日間酷熱 最高34度

九天天氣預報顯示，副熱帶高壓脊會在周五（24日）繼續為華南帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣，預測吹西至西南風2至3級，大致天晴，局部地區有驟雨，日間酷熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）介乎24至34度。

料周六稍後離岸及高地風力6級 周日離岸及高地吹6至7級風

周六（25日）逐漸轉差，吹西至西北風4至5級，稍後離岸及高地6級；初時部分時間有陽光及酷熱，稍後狂風驟雨逐漸增多及有雷暴，海有湧浪；氣溫介乎27至33度。周日（26日）天氣較差，吹西至西南風5級，離岸及高地6至7級；多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪；氣溫介乎26至30度。

到下周一（27日)吹南風4至5級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大，氣溫介26至30度。

天文台7月23日下午4時半更新九天天氣預報，料受熱帶氣旋及廣闊低壓槽先後影響，由7月25日起至8月1日有雨。(天文台圖片）

天文台7月23日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至34度。(天文台圖片）

天文台7月23日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高90%至95%。(天文台圖片）

再有廣闊低壓槽 下周二至四間中有驟雨及狂風雷暴

天文台預測一道廣闊低壓槽會在下周中期為南海北部及廣東沿岸帶來不穩定天氣。

九天天氣預報顯示，下周二（28日）吹東至東南風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後驟雨逐漸增多；下周三（29日)吹東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大；下周四（30日)吹東南風3至4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。該三日市區氣溫料介26至30度。

天文台料其後天氣逐漸好轉。下周五（7月31日）吹東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨；下周六（8月1日）吹南至東南風3級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。該兩日氣溫料介27至31度。