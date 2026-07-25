颱風紅霞｜8號風球前將軍澳海濱嚴陣　餐廳毋忘「樺加沙」早關店

【三號強風信號／熱帶氣旋／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／8號風球】「紅霞」（Noul，朝鮮提供名稱）逼近，天文台今日（25日）晚上10時10分將改發八號強風或烈風信號（8號風球）。入夜後，曾是打風暴雨重災區的將軍澳海濱已放滿沙包及水馬，多間餐廳亦準備安裝擋水板，目測高度約1.4米。有店員稱將提早關店，料營業至晚上9時，熟客則對去年超強颱風「樺加沙」的破壞歷歷在目，期望餐廳能夠捱過難關。



颱風紅霞7月25日逼近，8號風球前將軍澳海濱已放滿沙包及水馬，毗鄰多間餐廳則準備安裝擋水板，有店員稱將提早關店。（歐陽德浩攝）

颱風紅霞7月25日逼近，8號風球前將軍澳海濱已放滿沙包及水馬，毗鄰多間餐廳則準備安裝擋水板，有店員稱將提早關店。（歐陽德浩攝）

將軍澳海濱近年是熱帶氣旋吹襲期間重災區，去年超風颱風樺加沙襲港，因巨浪越過防坡堤沖上地面，大量餐廳及沿岸設施受損，甚至有岸邊的餐廳遭受嚴重破壞，其中Bacaba耗費兩個月花450萬元重新裝修。

將軍澳海濱放滿沙包水馬 餐廳裝擋水板防紅霞

紅霞逐漸逼近，今日傍晚時份，將軍澳海濱仍有不少街坊跑步或放狗，惟靠海的欄杆旁已放滿沙包及水馬，毗鄰多間餐廳更「如臨大敵」，玻璃門貼上防風的交叉形狀膠紙，有店員正在用黑色膠袋包裹門口吊燈。

餐廳外的行人路擺滿擋水板，目測高度約1.4米。裝修工人透露，會在八號風球發出前約一小時完成安裝，又稱該批擋水板由屋苑的管理處提供；有店員稱將提早關店，營業至晚上9時。

7月25日傍晚颱風紅霞8號風球來襲前，胡氏夫婦趁暴風雨前夕帶愛犬到將軍澳寵物公園「放電」，順便到餐廳吃晚飯。（歐陽德浩攝）

熟客匆匆用餐回家：希望佢哋捱得住

有夫婦趁暴風雨前夕帶愛犬到將軍澳寵物公園「放電」，順便到餐廳Bacaba吃晚飯。胡先生表示，平時周末傍晚時份座無虛席，今日顧客數量明顯大減，剛剛看到天文台即將今晚發出八號風球後，決定一小時內快速用餐，然後駕車回家。

光顧餐廳多年的胡太指，對於去年樺加沙造成的破壞歷歷在目，並為餐廳感到心痛，希望他們能夠捱過難關。「現場觀察見到擺咗超級多嘅沙包同埋水馬，嚴陣以待嘅感覺，希望佢哋撐得住啦。」