颱風紅霞｜杏花邨風力增強　地下停車場空無一車　有市民跨區追風

颱風紅霞襲港，天文台已於今晚（25日）10時10分改發8號熱帶氣旋警告信號，為今年首個8號風球，考慮凌晨1至2時改發9號風球。過往曾在多次颱風如山竹等襲港期間，屢屢受災嚴重的柴灣杏花邨。管理公司今早已在屋苑範圍置放防水閘、沙包等；亦有居民在單位玻璃窗貼上膠紙防風。



及至晚上8號熱帶氣旋警告信號生效後，記者於杏花邨視察，發現海傍一帶人迹稀少。現場風勢增強，海面有湧浪，連接行人路的梯間已置放擋水閘防止海水灌入。而杏花邨地下停車場已不見車輛蹤影，多個出入口亦已置放擋水閘。有駐足市民指，每年都會跨區追風，認為暫時「無乜感覺」，稍後將會離開。



杏花邨海傍風勢增強，海面有湧浪。（羅日昇攝）

杏花邨地下停車場不見車輛蹤影。（羅日昇攝）

居住鰂魚涌的孫先生指每逢颱風，均會前來杏花邨海邊，感受風力，當成「特別節目」兜個圈。他指「無乜感覺」，未有感受到強勁風力，直言不會失望「安全最好」，僅逗留一會兒便會乘搭地鐵回家。

居住鰂魚涌的孫先生指每逢颱風，均會前來杏花邨海邊，感受風力。（羅日昇攝）

現場岸邉已見海上有湧浪。（朱子熙攝）

記者傍晚6時到杏花邨視察，發現海上不時有湧浪拍上岸邊。今年首個8號風球紅霞來襲，屋苑管理公司嚴陣以待，在靠近岸邊的位置，用橙色膠帶圍封，並置放擋水閘防止海水湧入。現場亦可見較近岸邊的大廈地下大門和商場都已置放防水閘、堆沙包。