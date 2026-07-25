颱風紅霞｜水浸黑點杏花邨擺防水閘堆沙包　居民無懼「水災」再現

颱風紅霞襲港，天文台已宣布會在今晚（25日）10時10分改發8號熱帶氣旋警告信號，為今年首個8號風球。過往曾在多次颱風如山竹等襲港期間，屢屢受災嚴重的柴灣杏花邨，管理公司已在屋苑範圍嚴陣以待，準備不少防災措施，包括置放防水閘、沙包等。有居民亦已在單位玻璃窗貼上膠紙，做足防風措施，但不擔心會重現嚴重水浸。



颱風黑點柴灣杏花邨，有居民在8號風球前用膠紙在單位玻璃窗貼上「X」，做足防風準備。(朱子熙攝)

現場岸邉已見海上有湧浪。（朱子熙攝）

記者傍晚6時到杏花邨視察，發現海上不時有湧浪拍上岸邊。今年首個8號風球紅霞來襲，屋苑管理公司嚴陣以待，在靠近岸邊的位置，用橙色膠帶圍封，並置放擋水閘防止海水湧入。現場亦可見較近岸邊的大廈地下大門和商場都已置放防水閘、堆沙包。

杏花邨近海旁位置已被橙色膠帶圍封，禁止進入。（朱子熙攝）

杏花新城大門已裝上防水閘。（朱子熙攝）

以往杏花邨屢受颱風影響成災情黑點，現場可見，多個單位的玻璃窗都已貼上膠紙防風，但也有不少居民認為屋苑今次已做足防風措施，未有太大憂心。有住戶表示家中未有特別準備防風措施，認為屋苑的防風防水措施已做得「幾好」。

住戶張先生表示屋苑有落實足夠措施，包括加緊清理去水渠，安裝水閘等，認為只要颱風未有遇上天文大潮問題就不大，「如果撞正農曆十四十五就要擔心了」。

張先生又表示從不擔心大風導致窗戶爆破，指杏花邨興建時已裝上足以抵檔強勁風速的窗戶，「貼左膠紙作用都唔大」。

另外，現場可見政府負責組裝，最近運到的防洪預製組件，張先生解釋組件將放置在原來擺放防洪大石的位置。組件比現有波浪牆高50cm，預計8月底正式展開海堤工程。