周一上班注意　颱風紅霞走、廣闊低壓槽來　天文台料初時雨勢頗大

撰文：倪清江
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【颱風紅霞／天文台／HKO／明天的天氣／黃雨／紅雨】熱帶氣旋紅霞為本港帶來今年首個8號及9號風球，昨日至今早 (7月25至26日）有狂風暴雨，天文台預測明日（7月27日）間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢頗大。

送走紅霞，又將迎來一道廣闊低壓槽，天文台料本周中期南海北部及廣東沿岸天氣不穩定，周二及周三（7月28及29日)有幾陣驟雨及狂風雷暴。天文台料要到周四（7月30日）起才可重見夏日，8月初氣溫漸回升。

尖沙咀近中午時分8號風球仍生效期間，有市民及遊客特別到來感受颱風紅霞的餘威，雨傘被吹爛。（湯致遠攝）
尖沙咀近中午時分8號風球仍生效期間，有市民及遊客特別到來感受颱風紅霞的餘威，當中也有小朋友「頂住」強風。（湯致遠攝）

7月27日 (一)：間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢頗大。
7月28日 (二)：有幾陣驟雨及狂風雷暴。稍後驟雨較多。
7月29日 (三)：有幾陣驟雨及狂風雷暴。初時部分地區雨勢較大。
7月30日 (四)：有幾陣驟雨及雷暴。下午短暫時間有陽光。

尖沙咀近中午時分8號風球仍生效期間，有市民及遊客特別到來感受颱風紅霞的餘威，長傘勉強撐得住。（湯致遠攝）

明天的天氣：間中有驟雨及狂風雷暴　初時雨勢頗大

天文台表示，熱帶氣旋紅霞會在明日（7月27日）繼續移入華南並逐漸消散，預測明日本港吹南風4級，初時間中5級；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢頗大；市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）介乎26至30度。

7月26日截下午1時各區累積雨量圖顯示，大部份地區都多於70毫米，而新界東北更超過140毫米。(天文台圖片)
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料周二至周三有驟雨及狂風雷暴　離岸及高地風力間中達6級

受一道廣闊低壓槽影響，天文台料本周中期南海北部及廣東沿岸天氣不穩定，該區雨勢有時較大及有狂風雷暴。

九天天氣預報顯示，周二（7月28日）轉吹東至東南風4至5級，稍後離岸及高地間中6級；大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，稍後驟雨較多。周三（7月29日）吹東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級；大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大。兩日市區氣溫料均介乎26至30度。

天文台7月26日上午11時半更新九天天氣預報，料7月27至30日有驟雨及狂風雷暴，8月初天色才見好轉。(天文台圖片)

周四仍有驟雨及雷暴　下午短暫時間有陽光

天文台料周四（7月30日）吹東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，下午短暫時間有陽光，氣溫最高31度。

天文台7月26日上午7時10分改發8號風球後，港島杏花邨仍然十分大風，有居民冒着風雨外出。（湯致遠攝）
天文台7月26日上午7時10分改發8號風球後，港島杏花邨仍然十分大風，外出居民用雨傘擋風。（湯致遠攝）
天文台7月26日上午7時10分改發8號風球後，港島杏花邨仍然十分大風，外出居民用雨傘擋風。（湯致遠攝）
天文台7月26日上午港島杏花邨在8號風球下，地上有少許積水。（湯致遠攝）
天文台7月26日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至32度。(天文台圖片)
天文台7月26日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高均95%。(天文台圖片)

副熱帶高壓脊西伸　周六至下周二部分時間有陽光

天文台指隨着副熱帶高壓脊西伸，本周後期廣東沿岸驟雨稍為減少，預測周五（7月31日)吹東南風3至4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市區氣溫介乎26至31度。

下周六踏入8月，天文台料周六（8月1日）至下周二（8月4日）天氣相似，吹南至東南風3級，市區氣溫最低26度。周六及下周日最高31度，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；下周一及二最高32度，均料部分時間有陽光，有幾陣驟雨。

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