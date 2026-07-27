最新｜天文台：今日初時有狂風雷暴　雨勢有時頗大　上班上學留意

【颱風紅霞／颱風諾爾／typhoon noul／8號風球／9號風球／熱帶氣旋／打風／天文台／HKO／暴雨】颱風紅霞（Noul）周日（26日）雖遠離香港，天文台周一（27日）凌晨再發特別天氣提示稱，受活躍西南氣流影響，本港今日初時有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。



▼7月27日 天氣消息▼

【00:00】天文台：受活躍西南氣流影響，本港今日（27日）初時有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

圖為截至7月26日晚上11時42分的天氣雷達圖。天文台提醒，受紅霞南側的活躍西南氣流影響，周一（27日）初時有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大（天文台網頁圖片）

▼7月26日 天氣消息▼

▼7月26日紅霞襲港 大埔多宗塌樹▼



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【23:30】天文台發出雷暴警告，有效時間至周一（27日）上午2時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【21:14】天文台：受紅霞南側的活躍西南氣流影響，本港今晚及明日初時有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民明早於上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

▼7月26日紅霞襲港 尖沙咀遊客感受8號風球▼



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受廣闊低壓槽影響 周中天氣不穩定

天文台表示，熱帶氣旋紅霞周日（26日）早上以強颱風的強度於廣東惠州市登陸，其後移入內陸並迅速減弱為熱帶低氣壓。

受紅霞及其相關的強雨帶影響，本港周日多處曾吹烈風，離岸及高地間中吹暴風，並有狂風大驟雨及雷暴，各區普遍錄得超過70毫米雨量，新界東的雨量更超過140毫米。預料一股活躍西南氣流會在周一為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。

天文台7月26日下午18時50分更新九天天氣預報，料7月27至30日有驟雨及狂風雷暴，8月初天色才見好轉。(天文台圖片)

天文台預測，本港周一大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，氣溫介乎25至29度；吹和緩至清勁南至西南風，初時高地間中吹強風。

天文台展望，未來一兩日天氣仍然不穩定。本周後期短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

▼7月26日紅霞襲港 杏花邨風雨交加▼

