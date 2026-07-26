颱風紅霞襲港威力超出預測？　岑智明：我當台長後最強勁東登颱風

熱帶氣旋紅霞（Noul）為本港帶來今年首個8號及9號風球，超出不少人對「東登颱風」（在香港以東登陸）的評估，坊間有指各氣象台低估了紅霞的威脅，也又有人說風勢不大、有人說風勢非常强勁。有「吸風台長」之稱前天文台台長岑智明，指紅霞「記憶所及是我當上台長後最強勁的東登颱風」。



岑智明表示，是各氣象台一早就預料紅霞會快速增強，但最初都是預測登陸位置較東，在廣東東部甚至福建登陸，但紅霞不斷以西北偏西方向移動，因此各大氣象台都不斷需要把預報路徑西移，最終在天文台東北約80公里的惠州惠東縣登陸。



他指當今預測颱風路徑已經相當準確，「兩、三日前的誤差低於200公里已經是不錯的」，但是香港範圍較細，100至200公里的誤差就可以令東登變為西登，會出現截然不同情況。



+ 9

岑智明在2011至2020年擔任天文台台長時，發出三次10號風球（強颱風韋森特、超強颱風天鴿及超強颱風山竹），因而被稱為「吸風台長」。（盧翊銘攝）

1. 各氣象台是否低估了紅霞的威脅？

岑智明說，紅霞快速增强成為強颱風，是各氣象台一早就預料到的，原因是南海北部的海水異常地溫暖，有利紅霞快速增强。他指當紅霞還在呂宋以東時，受另之前另一熱帶氣旋巴威的影響，該區的海水溫度卻異常地低，令紅霞初時的發展較慢。

岑智明說，南海北部的海水異常地溫暖，有利紅霞快速增强，故各氣象台一早就預料到。（岑智明Facebook圖片)

各大氣象台初期都預測登陸位置較東

至於預測路徑，岑智明指出，各大氣象台在紅霞登陸兩天前，都是預測登陸位置較東，在廣東東部甚至福建登陸，所以初時坊間有所謂「東登颱風對香港影響不大之說」。但是隨着時間的推移，紅霞不斷以西北偏西方向移動，沒有像預期的轉往西北方向，因此各大氣象台都不斷需要把預報路徑西移，直至周日（26日）凌晨4時登陸惠東（即汕尾以西）前。

各大氣象台在紅霞登陸兩天前，都是預測登陸位置較東；隨著紅霞不斷以西北偏西方向移動，因此各大氣象台都不斷需要把預報路徑西移。（岑智明Facebook圖片)

紅霞不斷往西北偏西方向移動令預報員擔心

岑智明表示，紅霞不斷往西北偏西方向移動，直逼香港，的確令很多人，尤其預報員擔心。及後紅霞在周六晚（25日）較後時間轉向西北，「大家才可以鬆一口氣！」

他指紅霞的威力的確强勁，「記憶所及是我當上台長後最強勁的東登颱風，但若果紅霞繼續往西北偏西方向移動多數小時，它便會正面吹襲香港，屆時將會是另一番景象，「破壞會相當嚴重，今次香港都是比較好運的！」

▼7月23日下午 各官方氣象機對當時未命名紅霞的熱帶氣旋預測移路動徑圖▼



▼7月23日晚 各官方氣象機對當時未命名紅霞的熱帶氣旋預測移路動徑圖▼



預測路徑誤差低於200公里已不錯 惟香港範圍較細足令東登變西登

岑智明指出，需要瞭解今天颱風路徑的預測已經相當準確，「兩、三日前的誤差低於200公里已經是不錯的。」但是香港範圍較細，100至200公里的誤差就可以令東登變為西登，還有AI人工智模式始終有其局限性，因此也不能盡信。

+ 9

2. 爲什麽有人說風勢不大、又有人說風勢非常强勁？

岑智明解釋，這個情況就是東登颱風的特性。因為香港多高山，住在山後的朋友會覺得風勢不大，破壞亦相對較細，「例如我住的將軍澳區，沒有發現有樹木倒塌」，有居住在荃灣的朋友也說十分平靜；但有很多居住在新界的朋友卻感受到風勢非常强勁，樹木也倒下了不少，鐵路也受影響，這是因為他們沒有受到地形屏蔽的影響，直接面對紅霞的烈風，甚至暴風（尤其在大廈高層）。

他表示，始終由於紅霞是東登，它所帶來的偏北風是經過内陸吹來的，受地面的摩擦力而減弱，威力比西登颱風所帶來的東或東南風為低，風暴潮的影響更不用多說了。

岑智明指紅霞登陸後，將軍澳沒有樹木倒塌。（岑智明Facebook圖片）

岑智明指紅霞登陸後，新界一些地方受到風勢非常强勁，樹木也倒下了不少，鐵路也受影響。（岑智明Facebook圖片）

3. 大家的防風措施做得如何？

岑智明表示，他在昨天和今天都出去將軍澳一帶走走，尤其曾經多次受風暴潮影響的澳南海濱，看看防風措施做得如何。結果發現，仍然是各師各法：有店舖在昨天下午已經開始安裝擋水板、堆放沙包、在玻璃貼上膠紙等，政府部門也在海濱地帶加裝了擋水設施。

他發現今日在颱風過後，原來有些店舖或屋苑都沒有做任何防風措施，例如一些向海的店舖都沒有安裝擋水板。「為什麽呢？是否真的輕視了紅霞的威力？抑或確信紅霞一定會東登，因而不會受大浪或風暴潮影響？這些問題值得大家進一步探討。」