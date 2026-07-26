颱風紅霞東登令天文台發出9號風球6小時　下投探空儀得關鍵數據

熱帶氣旋紅霞上周六（7月25日）晚至今日（7月26日，星期日）上午襲港，由上周五（7月24日）晚上發出一號風球，到今晚7時取消所有風球，歷時共46.5小時，當中9號風球生效長達6小時。



天文台科學主任撰文指出，在紅霞橫過南海東北部期間，天文台與政府飛行服務隊再次合作，於上周六下午在紅霞上空投放「下投式探空儀」，在其中心附近錄得約每小時125公里的颶風程度近地面風速，這次行動收集到的數據有助分析熱帶氣旋的強度及三維結構。



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天文台科學主任（林銘津 張佳駿 黎宏駿）今日下午就強颱風紅霞吹襲本港，在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《東登的「九號」—— 強颱風紅霞》文章作總結。

文章指出，上篇天氣隨筆提到，菲律賓以東海域的低壓區在較高海面溫度下獲得充足水汽及能量，對流雲團得以發展。該低壓區於7月23日（上星期四）早上增強為熱帶低氣壓，翌日發展為熱帶風暴紅霞。受副熱帶高壓脊南側的偏東氣流引導，紅霞沿西北偏西方向橫過呂宋海峽，於7月24日（上星期五）黃昏進入香港800公里範圍，天文台遂於晚上8時40分發出一號戒備信號。

熱帶氣旋紅霞由生成後至登陸的移動路徑。（天文台圖片）

天文台就熱帶氣旋「紅霞」襲港發出的風球情況。（天文台圖片）

紅霞進入南海東北部後大致採取西北路徑，穩定地靠近廣東東部沿岸。與此同時，紅霞在高空輻散的配合及較弱的垂直風切變等有利大氣條件下逐漸增強，並於上星期六（7月25日，昨日）早上進一步增強為颱風。

與此同時，在副熱帶高壓脊及紅霞的外圍下沉氣流影響下，上星期六本港日間部分時間有陽光及酷熱，多處地區氣溫上升至34度或以上。

7月25日星期六本港各區的最高氣溫。（天文台圖片）

隨着紅霞靠近廣東沿岸，天文台在上星期六下午1時20分改發三號強風信號，其後本港風力逐步增強，同時其外圍雨帶亦為本港帶來強烈狂風雷暴，多區受猛烈陣風影響。

颱風紅霞外圍雨帶為本港帶來強烈狂風雷暴。（天文台圖片）

在紅霞橫過南海東北部期間，天文台與政府飛行服務隊再次合作，於上星期六下午在紅霞上空投放「下投式探空儀」，在其中心附近錄得約每小時125公里的颶風程度近地面風速，這次行動收集到的數據有助分析熱帶氣旋的強度及三維結構。

下投式探空儀在7月25日下午於紅霞中心附近錄得約每小時125公里的颶風程度近地面風速。（天文台圖片）

隨着紅霞繼續接近本港，本地風力進一步增強，天文台在星期六晚上10時10分發出今年首個八號烈風或暴風信號。紅霞於7月26日（星期日）凌晨增強為強颱風，而且其路徑較為偏西，其西側眼壁相當接近本港。

紅霞在7月26日星期日凌晨1時增強為強颱風，最高中心風力達155公里每小時。（天文台圖片）

考慮到本港部分地區風力會顯著上升及有機會受到颶風威脅，天文台在凌晨1時10分發出九號烈風或暴風風力增強信號。紅霞為香港以東的大鵬半島帶來颶風，而本港包括維港等多處地區吹烈風，離岸及高地間中吹暴風。

紅霞影響香港期間，本港多處錄得烈風，離岸及高地曾錄得暴風。（天文台圖片）

文章指，過往數年不少令人印象深刻的熱帶氣旋，例如山竹、蘇拉和樺加沙，均於本港西面登陸，由於熱帶氣旋的環流以逆時針方向轉動，香港當風的位置多面向東北至東南。然而今次紅霞於本港東面登陸，故面向西北至西南較為當風，若身處這些地方，可能會更能感受到紅霞的威力。

受與紅霞相關的強雨帶影響，本港星期日亦有狂風大驟雨。截至中午，香港多處錄得超過70毫米雨量，新界東部分地區更錄得超過140毫米。

7月26日由午夜至中午的雨量分佈圖。（天文台圖片）

紅霞星期日早上約4時在惠州市惠東縣登陸，於香港天文台東北約80公里掠過，並移入廣東內陸及逐步減弱，本港風力有所下降。天文台於上午7時10分改發八號西南烈風或暴風信號，並於下午12時40分改發三號強風信號，其後於3時20分轉為一號戒備信號，再於晚上7時10分取消所有風球。

7月26日凌晨4時的雷達圖顯示，強颱風紅霞的中心已於惠州市惠東縣平海鎮登陸。（天文台圖片）

雖然紅霞會逐漸遠離香港，但受其相關的外圍強雨帶影響，本港今日及明早仍然有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海有非常大浪及湧浪。市民仍需繼續保持警覺，遠離岸邊及停止水上活動，並留意天文台的最新天氣消息。