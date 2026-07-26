周一上班上學注意 颱風紅霞餘威 天文台料有狂風雷暴初時雨勢大
【颱風紅霞／天文台／HKO／明天的天氣／黃雨／紅雨】熱帶氣旋紅霞今日（26日）凌晨登陸後快速減弱，並移向華中地區，不過餘威仍在。天文口今晚發出特別天氣提示，指受紅霞南側的活躍西南氣流影響，本港今晚及明日（27日）初時有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。
天文台稱在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，提醒市民明早於上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。
▼未來4日主要預測▼
7月27日 (一)：有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。
7月28日 (二)：有幾陣驟雨及狂風雷暴。稍後驟雨較多。
7月29日 (三)：有幾陣驟雨及狂風雷暴。初時部分地區雨勢較大。
7月30日 (四)：有幾陣驟雨及雷暴。下午短暫時間有陽光。
明天的天氣：有驟雨及狂風雷暴 初時雨勢有時頗大
天文台傍冕更新預測，指熱帶氣旋紅霞會繼續移入華南內陸。預測明日（7月27日）吹南至西南風4至5級，初時離岸及高地間中6級；致多雲，有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，海有湧浪；市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）介乎25至29度。
料周二稍後驟雨較多 周三初時部分地區雨勢較大
受一道廣闊低壓槽影響，天文台料本周中期南海北部及廣東沿岸天氣不穩定，該區雨勢有時較大及有狂風雷暴。
九天天氣預報顯示，周二（7月28日）轉吹東至東南風4至5級，稍後離岸及高地間中6級；大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，稍後驟雨較多。周三（7月29日）吹東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級；大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大。兩日市區氣溫料均介乎26至30度。
周四仍有驟雨及雷暴 下午短暫時間有陽光
天文台料周四（7月30日）吹東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，下午短暫時間有陽光，氣溫最高31度。
副熱帶高壓脊西伸 周六至下周二部分時間有陽光
天文台指隨着副熱帶高壓脊西伸，本周後期廣東沿岸驟雨稍為減少，預測周五（7月31日)吹東南風3至4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市區氣溫介乎26至31度。
下周六踏入8月，天文台料周六（8月1日）至下周二（8月4日）天氣相似，吹南至東南風3級，市區氣溫最低26度。周六及下周日最高31度，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；下周一及二最高32度，均料部分時間有陽光，有幾陣驟雨。