天氣｜今日有驟雨及狂風雷暴　初時雨勢有時頗大　市民出門前留意

一股活躍西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。天文台今日（7月27日）清晨6時再發特別天氣提示稱，本港今日有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。市民出門前請留意天文台的最新天氣消息。 天文台預測，本港今日大致多雲，最高氣溫約29度；吹和緩至清勁南至西南風，初時離岸及高地間中吹強風。



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圖為截至7月27日清晨5時30分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至7月27日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

將受廣闊低壓槽影響 周中天氣仍不穩定

天文台表示，熱帶氣旋紅霞會繼續移入內陸，並在今日逐漸消散，而一股活躍西南氣流會為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。

受一道廣闊低壓槽影響，本周中期南海北部及廣東沿岸天氣不穩定，該區雨勢有時較大及有狂風雷暴。隨著副熱帶高壓脊西伸，本周後期廣東沿岸驟雨稍為減少。

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至下周二均有驟雨 其中至周四有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（28日）及周三（29日）均大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，同介乎26至30度。其中明日稍後驟雨較多，周三則初時部份地區雨勢較大。周四（30日）仍大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，下午短暫時間有陽光，最高氣溫31度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月27日清晨4時05分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（31日）至下周日（8月2日）有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高均為31度。下周一（8月3日）及下周二（8月4日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨，同介乎27至32度。