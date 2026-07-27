廣闊低壓槽｜天文台料周二稍後局部驟雨較多　周三有驟雨狂風雷暴

【天文台／HKO／明天的天氣／暴雨警告／黃雨】受到一道廣闊低壓槽影響，本港今早（7月27日）大雨，天文台發出紅色暴雨警告，預測未來一兩日繼續為南海北部及廣東沿岸帶來不穩定天氣，雨勢有時較大及有狂風雷暴，預測明日（28日）有幾陣驟雨及雷暴，稍後部分地區驟雨較多，到周三（29日）間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。天文台料周五（7月31日）至8月初部分時間有陽光。



另外，在太平中近中部有一個熱帶低氣壓生成，按次序料命名「白海豚」（Dolphin，即中華白海豚，香港提供名字），日本氣象廳料大致向西北移動，大致移向日本方向，8月初遊日市民留意。內地中央氣象台今日在中期預報指出，未來十日西北太平洋或南中國海有一至兩個熱帶氣旋生成，直接影響中國近海的可能性小；天文台九天天氣預報暫未見會出現熱帶氣旋影響香港。



▼7月26日 8號風球下尖沙咀海旁▼



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天文台7月27日截至下午12:45累積雨量圖。（天文台圖片）

▼未來3日主要預測▼

7月28日 (二)：有幾陣驟雨及雷暴。稍後部分地區驟雨較多

7月29日 (三)：間中有驟雨及狂風雷暴。部分地區雨勢較大

7月30日 (四)：有幾陣驟雨及雷暴。初時部分地區雨勢較大



▼7月26日 8號風球下杏花邨▼



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明天的天氣：有幾陣驟雨及雷暴 稍後部分地區驟雨較多

九天天氣預報顯示，天文台預測明日（7月28日）吹東至東南風4級，稍後離岸5級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後部分地區驟雨較多，市區氣溫介乎26至30度。

到周三（29日）吹東南風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，氣溫最高29度；到周四（30日）吹東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢較大，氣溫最高30度。

天文台7月27日上午11時30分更新九天天氣預報，預測本周前期間中有驟雨及雷暴，7月底至8月初天色稍好轉。(天文台圖片)

▼7月26日 大埔打後遍地塌樹▼



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料周五起天色好轉 下午短暫時間有陽光

天文台指受一股偏南氣流影響，本周後期廣東沿岸仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。天文台料周五（7月31日）起天色好轉，吹東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光，市區氣溫介乎26至31度。

由8月1日至3日一連三日吹南至東南風3級，市區氣溫每日最低27度，最高31、32度。周六（8月1日）料大致多雲，有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光；下周日（2日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；下周一（3日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨。

天文台料下周二及三（4及5日）市區氣溫每日介乎27至32度，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，吹南風2至3級。

天文台7月27日上午11時30分更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至32度。(天文台圖片)

天文台7月27日上午11時30分更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高均95%。(天文台圖片)

在太平洋近赤道中部，有一個熱帶低氣壓7月27日生成，料大致向西北移動並逐漸增強，趨向日本方向。（日本氣象廳圖片）

▼7月26日下午 颱風紅霞下沉氣流致天晴酷熱▼

