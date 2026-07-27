風暴紅霞被低估？風力感受兩極？梁榮武：若風眼再近會完全兩回事

【颱風紅霞／颱風諾爾／熱帶氣旋／移動路徑／天文台／HKO】強颱風紅霞襲港期間，天文台一度發出9號風球至昨晚（26日）取消所有風球信號。香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武今日（27日）於港台節目表示，紅霞中心風力强勁，「唔細得過樺加沙好多」，「如果颱風風眼再近啲，就完全兩回事，有機會受到最強風力影響 」。



▼7月26日 大埔打後遍地塌樹▼



颱風紅霞7月26襲港，東部的大埔是主要受其外圍環流吹襲的地區之一，大埔超級城外有高大榕樹被吹倒。（資料圖片 / 夏家朗攝）

+ 10

強烈熱帶風暴紅霞7月26日下午1時集結在香港以北約120公里，中心附近最高持續風速每小時90公里，紅霞會在今日移入廣東內陸並繼續減弱。（天文台圖片）

紅霞周日凌晨「東登」（在香港以東登陸），天文台發出今年首個8號及9號風球，當中9號風球一度生效六小時，至昨晚7時取消所有風球信號。

天文台就熱帶氣旋「紅霞」襲港發出的風球情況。（天文台圖片）

前天文台台長岑智明形容紅霞是他當台長後最強勁東登颱風

紅霞超出不少人對「東登颱風」評估，坊間有指各氣象台低估了紅霞的威脅，也又有人說風勢不大、有人說風勢非常强勁。前天文台台長岑智明就指紅霞「記憶所及是我當上台長後最強勁的東登颱風」。

香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武於《千禧年代》表示，紅霞風力及威脅大，但因是東登風暴，對香港影響相對小，「（紅霞）風向主要從北邊吹來，引起的風暴潮小，甚至不會有風暴潮」，但樺加沙的風來自南邊，將海水捲上香港，故去年香港不少地方出現水浸。

梁榮武指出，紅霞是強颱風，中心風力達155公里每小時，威力不比樺加沙小。 (資料圖片)

梁榮武：紅霞中心風力唔細得過樺加沙

梁榮武又指出，風的威力視乎中心風力，紅霞是強颱風，中心風力達155公里每小時，「唔細得過樺加沙，甚至是2018年的山竹好多」，「如果颱風風眼再近啲，揩到香港，就完全兩回事」。

▼7月26日 8號風球下尖沙咀海旁▼



+ 9

他認為，天文台發出九號風球，因颱風已經距離香港很近，「如果佢再近啲，香港有機會受到最強風力影響 」。梁榮武說紅霞威脅已遠去，市民不用太擔心殘餘影響，相信未來幾日雨勢會減弱。

▼7月26日 8號風球下杏花邨▼

