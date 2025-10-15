全球暖化致珊瑚礁大規模白化　科學家警告：地球達首個氣候臨界點

全球160名科學家共同發表重要報告指出，地球即將迎來一系列災難性且可能不可逆轉的氣候臨界點，其中全球暖化導致大規模珊瑚礁死亡是第一個臨界點。自2023年以來，隨着海洋溫度達到創紀錄的高溫，全球珊瑚礁經歷有史以來最嚴重的大規模白化事件，超過80%的珊瑚礁受到影響，而這或會影響數億人的生計。



綜合外媒報道，「臨界點」被科學家認為是當一個主要生態系統達到某個階段時，嚴重劣化變得無可避免的時刻。這份由科學家和環保人士撰寫的報告警告稱，世界亦正瀕臨其他臨界點，包括亞馬遜雨林的枯萎、主要洋流的崩潰以及冰蓋的消融。

2024年5月8日，在泰國達叻府，一群礁魚遊過一片因高水溫而導致珊瑚白化的礁石。極端高溫導致泰國海溫創下歷史新高，對海洋生態系統造成嚴重破壞。（Getty）

世界上大約四分之一的海洋物種棲息在珊瑚礁中，而珊瑚礁也被視為最容易受到全球暖化影響的生態系統之一。報告警告稱，除非全球暖化趨勢逆轉，否則廣闊的珊瑚礁將會消失。

報告估計，當全球氣溫比19世紀後半期上升1至1.5攝氏度時，珊瑚礁將達到臨界點，其中最可能的臨界值為1.2度，而目前全球暖化已達約1.4度。報告亦指，若無迅速的溫室氣體減排措施，攝氏1.5度的上限將在未來10年內被突破。

高溫令全球生態系統受損，大面積珊瑚礁亦因升溫而白化。（Getty Images）

然而，亦有部分研究者表示，即便珊瑚礁確實在衰退，但越來越多的證據表明珊瑚礁能夠適應氣候變化，一些珊瑚礁甚至在全球升溫2攝氏度的情況下仍能保持活力。