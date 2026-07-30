最新天氣消息｜天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響

【天文台／HKO／暴雨】天文台周四（30日）中午12時10分發出特別天氣提示，指受廣闊低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，本港未來兩三小時雨勢有時頗大。至下午1時25分，天文台再發出特別提示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。



▼7月30日 天氣消息▼

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天文台7月30日下午13:26雷達圖顯示，有雨區由南向北橫過香港。（天文台網頁圖片）

【13:25】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。

【12:10】天文台：受廣闊低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，本港未來兩三小時雨勢有時頗大。

【10:35】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

【09:45】天文台：香港以南海域有雷雨區發展並逐漸靠近，可能在未來兩三小時影響本港。

7月30日早上9時42分的天氣雷達圖。天文台提示，未來兩三小時香港可能受雷雨區影響。（天文台網頁圖片）

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