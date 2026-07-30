最新天氣消息｜天文台：過去兩三小時局部錄得超過20毫米雨量

【天文台／HKO／暴雨】天文台周四（30日）中午12時10分發出特別天氣提示，指受廣闊低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，本港未來兩三小時雨勢有時頗大。至下午1時25分，天文台再發出特別提示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。



▼7月30日 天氣消息▼

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【16:30】雷暴警告取消。

【16:15】天文台：與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。過去兩三小時，本港部分地區錄得超過20毫米雨量。

【16:10】康樂及文化事務署宣布，由於天氣惡劣關係，大埔區的大埔龍尾泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險

【15:15】雷暴警告有效時間延長至今日下午6時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【15:05】康樂及文化事務署宣布，由於天氣惡劣關係，大埔區的大埔龍尾泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險。

天文台7月30日下午13:26雷達圖顯示，有雨區由南向北橫過香港。（天文台網頁圖片）

【13:25】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。

【12:54】康樂及文化事務署宣布，由於大浪關係，西貢區的清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險

【12:10】天文台：受廣闊低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，本港未來兩三小時雨勢有時頗大。

【10:35】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

【09:50】天文台發出雷暴警告

【09:45】天文台：香港以南海域有雷雨區發展並逐漸靠近，可能在未來兩三小時影響本港。

7月30日早上9時42分的天氣雷達圖。天文台提示，未來兩三小時香港可能受雷雨區影響。（天文台網頁圖片）

▼7月26日 8號風球下杏花邨▼



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