最新天氣消息｜天文台：過去兩三小時局部錄得超過20毫米雨量
撰文：陶嘉心
出版：更新：
【天文台／HKO／暴雨】天文台周四（30日）中午12時10分發出特別天氣提示，指受廣闊低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，本港未來兩三小時雨勢有時頗大。至下午1時25分，天文台再發出特別提示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
▼7月30日 天氣消息▼
+14
【16:30】雷暴警告取消。
【16:15】天文台：與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。過去兩三小時，本港部分地區錄得超過20毫米雨量。
【16:10】康樂及文化事務署宣布，由於天氣惡劣關係，大埔區的大埔龍尾泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險
【15:15】雷暴警告有效時間延長至今日下午6時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。
【15:05】康樂及文化事務署宣布，由於天氣惡劣關係，大埔區的大埔龍尾泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險。
【13:25】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。
【12:54】康樂及文化事務署宣布，由於大浪關係，西貢區的清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險
【12:10】天文台：受廣闊低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，本港未來兩三小時雨勢有時頗大。
【10:35】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。
【09:50】天文台發出雷暴警告
【09:45】天文台：香港以南海域有雷雨區發展並逐漸靠近，可能在未來兩三小時影響本港。
▼7月26日 8號風球下杏花邨▼
+16
▼7月26日紅霞襲港 大埔多宗塌樹▼
+11
▼7月26日紅霞襲港 尖沙咀遊客感受8號風球▼
+9
颱風紅霞襲港威力超出預測？ 岑智明：我當台長後最強勁東登颱風周一上班上學注意 颱風紅霞餘威 天文台料有狂風雷暴初時雨勢大颱風紅霞東登令天文台發出9號風球6小時 下投探空儀得關鍵數據颱風紅霞．有片│油麻地避風塘貨船擱淺入水 水警救出3名遇險船員颱風紅霞｜家庭客風球除下即趕赴「翻睇」 615萬購沙田第一城3房