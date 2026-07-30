最新天氣｜天文台：料未來一兩小時部份地區雨勢較大 強陣風襲港
【天文台／HKO／暴雨】天文台今晨（31日）清晨6時10分發出特別天氣提示稱，與廣闊低壓槽相關的強雷雨帶正從南面逐漸靠近，預料本港未來一兩小時部份地區雨勢較大，市民請留意天氣變化。天文台於7時24分提示：預料強陣風繼續吹襲香港，市民如身處室外，請盡快到安全地方躲避。
▼7月31日 天氣消息▼
【07:24】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。
【06:40】天文台：預料強陣風繼續吹襲大嶼山、新界西部。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在上午6時40分左右，大澳錄得每小時約80公里的強陣風。
【06:10】天文台：與廣闊低壓槽相關的強雷雨帶正從南面逐漸靠近，預料本港未來一兩小時部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。
【06:00】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午9時正，預料大嶼山、新界西部有幾陣狂風雷暴。
【06:00】天文台：預料強陣風吹襲大嶼山、新界西部。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。
▼未來4日主要天氣預報▼
7月31日 (五)：間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大。
8月1日 (六)：間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢頗大。
8月2日 (日)：有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。
8月3日 (一)：間中有驟雨及雷暴。初時驟雨較多。
▼7月30日 天氣消息▼
【20:44】天文台指廣闊低壓槽會在未來數日於華南沿岸及南海北部徘徊，該區雨勢有時較大及有狂風雷暴，低壓槽上可能會有低壓區存在，預測明日（7月31日）及周六（8月1日）間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。
【16:30】雷暴警告取消。
【16:15】天文台：與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。過去兩三小時，本港部分地區錄得超過20毫米雨量。
【16:10】康樂及文化事務署宣布，由於天氣惡劣關係，大埔區的大埔龍尾泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險
【15:15】雷暴警告有效時間延長至今日下午6時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。
【15:05】康樂及文化事務署宣布，由於天氣惡劣關係，大埔區的大埔龍尾泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險。
【13:25】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。
【12:54】康樂及文化事務署宣布，由於大浪關係，西貢區的清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險
【12:10】天文台：受廣闊低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，本港未來兩三小時雨勢有時頗大。
【10:35】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。
【09:50】天文台發出雷暴警告
【09:45】天文台：香港以南海域有雷雨區發展並逐漸靠近，可能在未來兩三小時影響本港。
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