又打風？天文台指下周低壓槽上或存低壓區　有AI料下周末最近香港

【颱風白海豚／颱風紅霞／熱帶氣旋／移動路徑／天文台／HKO】強颱風紅霞剛為本港帶來今年首個8號及9號風球，雖然最快今午（29日）升級為強颱風的熱帶氣旋白海豚料趨日本，對香港直接影響不大，但下周香港或仍會打風。



天文台今日更新的九天天氣預報指，一道廣闊低壓槽會在未來數日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，隨著高空擾動靠近，周末至下周初雨勢有時較大及有狂風雷暴，而低壓槽上可能會有低壓區存在。



天文台「地球天氣」頁面的AI模型「風烏」預測，南海及西北太平洋將於下周中至後期將四旋共舞，分別位於南海中北部、關島、沖繩、北海道附近一帶。另一AI模型「盤古」預料有四熱帶氣旋，當中南海中北部的熱帶氣旋會於下周六（8月9日）及翌日（8月10日）最接近本港。



天文台「地球天氣」頁面的AI模型「盤古」預料南海中北部的熱帶氣旋會於下周六（8月9日）及翌日（8月10日）最接近本港。（天文台網頁）

明日的天氣：有幾陣驟雨及雷暴

天文台今日指，與廣闊低壓槽相關的驟雨正影響廣東沿岸及南海北部，本港下午及今晚天大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。吹和緩至清勁東至東南風，高地間中吹強風，展望未來一兩日有幾陣驟雨周末期間雨勢有時較大及有雷暴。

周末至下周初雨勢有時較大有狂風雷暴 低壓槽上可能會有低壓區存在

明日7月29日，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部份地區驟雨較多。至於九天天氣預報提到，廣闊低壓槽會在未來數日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。隨著高空擾動靠近，周末至下周初雨勢有時較大及有狂風雷暴，而低壓槽上可能會有低壓區存在。

兩AI模型預測南海及西北太平洋下周中起或「四旋共舞」

天文台「地球天氣」AI模型「風烏」預測，南海及西北太平洋將於下周中至後期將出現「四旋共舞」，位於南海中北部、關島、沖繩、北海道附近一帶，當中南海中北部的料於下周三（8月5日）形成並向西北方向移動，而另一AI模型「盤古」則預測該可能的熱帶氣旋下周六（8月9日）至翌日8月10日最接近本港。

▼7月26日 大埔打後遍地塌樹▼



颱風紅霞7月26襲港，東部的大埔是主要受其外圍環流吹襲的地區之一，大埔超級城外有高大榕樹被吹倒。（資料圖片 / 夏家朗攝）

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▼7月26日 8號風球下尖沙咀海旁▼



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▼7月26日 8號風球下杏花邨▼

