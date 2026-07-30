天氣｜今日有幾陣驟雨及雷暴　部份地區驟雨較多　最高30度

與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。天文台預測，本港今日（7月30日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部份地區驟雨較多。氣溫介乎26至30度。吹和緩東至東南風，初時高地風勢清勁。天文台展望，明日（31日）仍有幾陣驟雨，周末期間雨勢有時較大及有雷暴。



圖為截至7月30日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月26日 8號風球下尖沙咀海旁▼



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未來數日雨勢有時較大及有狂風雷暴

天文台表示，廣闊低壓槽會在未來數日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。隨著高空擾動靠近，周末至下周初該區雨勢有時較大及有狂風雷暴，而低壓槽上可能會有低壓區存在。一股偏南氣流會在下周中期影響廣東沿岸，該區仍然有驟雨，短暫時間有陽光。

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未來8日仍有驟雨 「立秋」最高32度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（31日）至下周一（8月3日）均大致多雲、有驟雨及雷暴，最低均為26度，最高在29至30度。

其中，明日有幾陣驟雨及雷暴，部份地區驟雨較多。周六（8月1日）間中有驟雨及雷暴；下周日（2日）則間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。下周一（3日）有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有狂風雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月29日晚上23時20分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周二（8月4日）至下周四（8月6日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫均為26至31度 。下周五（8月7日）為二十四節氣的「立秋」，當日料部份時間有陽光，仍有幾陣驟雨，最高氣溫升至32度。