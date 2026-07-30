周五上班注意　廣闊低壓槽壓境　天文台料有狂風雷暴　局部雨勢大

【天文台／HKO／明天的天氣／打風／白海豚／暴雨警告／黃雨／紅雨】天文台今日（7月30日）指廣闊低壓槽會在未來數日於華南沿岸及南海北部徘徊，該區雨勢有時較大及有狂風雷暴，低壓槽上可能會有低壓區存在，預測明日（7月31日）及周六（8月1日）間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。



天文台表示，隨着廣闊低壓槽在下周中期稍為減弱，廣東沿岸短暫時間有陽光，但仍有幾陣驟雨，預測下周五（8月7日）二十四節氣「立秋」市區氣溫最高32度，下周六（8月8日）最高33度。



本港7月29日上午不時下驟雨，在銅鑼灣，絕大部份外出市民都有帶備雨傘。（鄧倩螢攝）

本港7月29日上午不時下驟雨，在銅鑼灣，絕大部份外出市民都有帶備雨傘。（鄧倩螢攝）

▼未來4日主要天氣預報▼



7月31日 (五)：間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。

8月1日 (六)：間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢頗大。

8月2日 (日)：有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

8月3日 (一)：間中有驟雨及雷暴。初時驟雨較多。



本港7月29日上午不時下驟雨，在銅鑼灣，絕大部份外出市民都有帶備雨傘。（鄧倩螢攝）

明天的天氣：間中有驟雨及狂風雷暴 部分地區雨勢較大

天文台預測明日（7月31日）及周六（8月1日）吹東至東南風3至4級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，市區氣溫介乎25至29度。

下周一間中有驟雨及雷暴 初時驟雨較多

到下周日（8月2日）轉吹南至東南風3至4級，多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，氣溫同樣介乎25至29度。下周一（3日）吹南至東南風3至4級，大致多雲，間中有驟雨及雷暴，初時驟雨較多，氣溫最高30度。

天文台7月30日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來四日天氣甚差，8月4日起逐漸好轉。(天文台圖片）

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下周二起天色逐漸好轉 周五「立秋」氣溫不跌反升 周六最高33度

天文台預測隨着廣闊低壓槽在下周中期稍為減弱，廣東沿岸短暫時間有陽光，但仍有幾陣驟雨，下周二（8月4）起天色逐漸好轉，預測大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，市區氣溫介乎26至31度。

天文台預測下周三（5日）吹南至西南風2至3級，下周四（6日）吹西南風3級；兩日均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫均介乎26至31度。

下周五（7日）為「立秋」，象徵秋季的開始與暑氣將漸漸退去，不過天文台預測氣溫不跌反升，料最高32度，吹西南風3級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨。下周六（8日）吹西風3級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，市區氣溫介乎28至33度。

天文台7月30日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎25至33度。(天文台圖片）

天文台7月30日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高90%至95%。(天文台圖片）