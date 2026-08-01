特別天氣提示｜天文台料本港周日雨勢大及有狂風雷暴　市民須留意

天文台今日（1日）下午5時表示，位於本港以南海域的強雷雨帶正逐漸發展及靠近，預料會在未來一兩小時影響本港。至晚上7時，天文台再發出特別天氣提示，指珠江口一帶及南海北部持續有雨區發展，提醒市民要保持警惕。



晚上8時，天文台再表示，受廣闊低壓槽及活躍偏南氣流影響，預料本港明日雨勢有時頗大及有狂風雷暴。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。提醒市民留意天氣變化，明日外出前應留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。



天文台發出特別天氣提示，指本港廣泛地區可能受大雨影響。從尖沙咀望向港島方向一片雨濛濛。（吳美松攝）

近日香港連日下雨，天文台7月31日早上11時05分發出紅色暴雨警告信號，中西區近午飯時間有風有雨。（倪清江攝）

▼8月1日 天氣消息▼



【20:00】天文台：受廣闊低壓槽及活躍偏南氣流影響，預料本港明日雨勢有時頗大及有狂風雷暴。

【19:00】天文台：珠江口一帶及南海北部持續有雨區發展。

【17:00】天文台：位於本港以南海域的強雷雨帶正逐漸發展及靠近，預料會在未來一兩小時影響本港。

【12：55】天文台特別天氣提示：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【12：00】天文台特別天氣提示：位於本港南部及東部的雷雨區正逐漸發展，並預料會在未來一兩小時影響本港。

天文台雷達圖顯示接近中午時份，本港南部及東部的雷雨區正逐漸發展。（天文台網站截圖）

天文台7月31日早上11時05分改發紅色暴雨警告信號，教育局指下午校學生下午毋需上課，但學校須保持校舍開放。（倪清江攝）

▼7月26日 8號風球下尖沙咀海旁▼



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▼7月26日 大埔打風後遍地塌樹▼

