天文台料熱帶低氣壓登陸呂宋後被扯回菲以東海域　台灣預測入南海

【超強颱風白海豚Dolphin／鯨魚Kujira／低壓區／移動路徑／天文台／HKO／明天的天氣／打風】現時西北太平洋有兩個強弱懸殊的熱帶氣旋，一為距離琉球群島那霸市偏東方向約2,380公里的超強颱風白海豚，另一為距離菲律賓馬尼拉東偏北方向約360公里的未命名熱帶低氣壓（若增強為熱帶風暴將命名鯨魚Kujira）。



各主要官方氣象機構對「準鯨魚」的預測移動路徑稍為分歧，內地、日本及韓國料會在菲律賓呂宋以東海域，短暫增強為熱帶風暴後減弱；天文台的預測移動路徑圖顯示，其會先向西登陸呂宋並移入北部中央，周二（4日）晚上被「扯」回頭，向東北偏東移向呂宋以東海域並減弱，維持熱帶低氣壓級別；台灣則料會明晚（3日）增強為熱帶風暴，其後橫過呂宋中北部，進入南海，即本港800公里範圍，但也會逐漸減弱。



此前的預測路徑顯示，隨着白海豚本周後期移向琉球群島中部，與「準鯨魚」的距離逐漸拉近，發生「藤原效應」，較弱的「準鯨魚」被白海豚「吞噬」。



8月2日晚上的衞星雲圖顯示，位於菲律賓呂宋島以東海域的未命名熱帶低氣壓，結構逐漸成形，有氣象機構料會短暫強為熱帶風暴。（Tropical Tidbits圖片）

8月2日晚上的衞星雲圖顯示，位於西北太平洋的超強颱風白海豚中心風眼仍十分完整。（Tropical Tidbits圖片）

熱帶低氣壓8月2日20時集結在香港之東南約1,190公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。（天文台圖片）

天文台預測熱帶低氣壓路徑刁鑽 登陸呂宋再回頭以東海域

天文台表示，在今晚8時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在香港之東南約1,190公里、即馬尼拉之東北偏東約290公里，中心附近最高持續風速每小時45公里，預料向西北偏北緩慢移動，移向呂宋一帶，隨後在該區徘徊。

天文台熱帶氣旋路徑顯示，該熱帶低氣壓將在明晚（3日)較後時間登陸菲律賓呂宋島東北，後轉向西移動，周二（4日）晚上180度轉向東移動，回頭返回呂宋以東海域。天文台的預測顯示，該熱帶低氣壓中心附近最高持續風速最高升至每小時55公里，未達升級熱帶風暴下限（風速每小時63公里）。

天文台8月2日晚上更新熱帶氣旋路徑，料該熱帶低氣壓登陸菲律賓呂宋島東北，後轉向西移動，8月4日晚上180度轉向東移動。(天文台圖片）

台灣中央氣象署則料該熱帶低氣壓會在明日（3日）增強為輕度颱風，近中心最大風速每秒18米（天文台熱帶風暴級），但料維持一日，到周二（4日）減弱為熱帶低氣壓。其

台灣中央氣象署8月2日晚上預測，菲律賓以東海域的熱帶低氣壓將大致向西北移動，8月3日橫過呂宋北部，進入南中國海東北部，但同時會由熱帶風暴再次減弱為熱帶低氣壓。（台灣中央氣象署圖片）

中日韓料熱帶低氣壓維持在菲律賓以東海域 強度逐漸減弱

內地中央氣象台今日下午6時在颱風公報中表示，菲律賓以東熱帶低氣壓今天下午5時中心附近最大風力有7級（15米/秒），中心最低氣壓為1002百帕，預計將以每小時5至10公里的速度向西北方向緩慢移動，強度略有加強，可能於未來24小時內加強為熱帶風暴，明日（3日）以後在菲律賓東部近海轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱，對中國無影響。

日本及韓國氣象廳的預測與中央氣象台相若，都料該熱帶低氣壓未來兩三日在菲律賓以東海域徘徊並減弱為低壓區，不會向西登陸呂宋或進入南海。

中央氣象台8月2日晚預測菲律賓以東熱帶低氣壓未來數日不會向西登陸呂宋或進入南海，會在現有海域增強為熱帶風暴，再減弱為熱帶低氣壓。（中央氣象台圖片）

日本氣象廳8月2日晚預測菲律賓以東熱帶低氣壓未來數日不會向西登陸呂宋或進入南海，會在現有海域增強為熱帶風暴，再減弱為熱帶低氣壓。（日本氣象廳圖片）

韓國氣象廳8月2日晚預測菲律賓以東熱帶低氣壓未來數日不會向西登陸呂宋或進入南海，會在現有海域增強為熱帶風暴，再減弱為熱帶低氣壓。（韓國氣象廳圖片）

超強颱風白海豚料周五橫掃沖繩本島 後續向西靠近華東一帶

至於超強颱風白海豚，中央氣象台指其中心今天下午5時位於琉球群島那霸市偏東方向大約2,430公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有16級（55米/秒），中心最低氣壓為930百帕，七級風圈半徑為200至400公里，十級風圈半徑為120至160公里，十二級風圈半徑為70至90公里。

中央氣象台預計白海豚將以每小時20至25公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大，在8月5日夜間之前對中國海區無影響。

內地、台灣及日韓的官方氣象機構均預測白海豚本周維持向西移動，其後強度稍為下降，在本周五（7日）橫掃沖繩本島，後續向西移動進入東海，料會靠近華東一帶。

天文台8月2日更新的超強颱風路徑概率預報顯示，料大致向西移向華東。（天文台圖片）

天文台預測白海豚會移向日本以南海域，隨後有較大機率於本周後期靠近東海一帶，其外圍下沉氣流會為中國東南沿岸帶來酷熱天氣，而高溫亦會觸發雷雨。本港周五（7日）二十四節氣「立秋」起一連三日，市區氣溫會升至33度，屬酷熱級別。