打風｜南海低壓區升級熱帶低氣壓　天文台：一情況才需發一號風球

【颱風白海豚Dolphin／移動路徑／天文台／HKO／明天的天氣／酷熱天氣／打風】天文台今日（4日）下午表示，位於菲律賓呂宋以西的低壓區，已增強為熱帶低氣壓。按照現時預測，該熱帶氣旋會在今晚及明日於呂宋附近的南海中部徘徊並略為增強，與本港保持約700公里或以上的距離，對本港直接威脅不大。



隨著白海豚繼續西移，該熱帶氣旋會受白海豚影響而向東移向呂宋，並逐漸減弱。天文台指除非該熱帶氣旋採取靠近廣東沿岸的路徑，否則需要發出一號戒備信號的機會頗低。



內地中央氣象台8月4日下午發出的熱帶低氣壓預測移動路徑圖。(中央氣象台圖片)

台灣中央氣象署8月4日下午發出的熱帶低氣壓預測移動路徑圖。台灣中央氣象署(圖片)

日本氣象廳8月4日下午發出的熱帶低氣壓預測移動路徑圖。(日本氣象廳圖片)

過去一周雨勢連綿，天文台今日（4日）預測未來一周終重有好天氣，明日（5日）市區氣溫27度至32度，雖局部地區有驟雨，但部份時間有陽光。



天文台表示，受白海豚外圍下沉氣流影響，周末期間華南沿岸天氣酷熱，九天天氣預報上調氣溫預測，周五（7日）「立秋」起將一連五日酷熱，周六及周日（8日及9日）市區氣溫飆至34度，分區天氣預測料周六新界部份地區如上水等更高達37度，港島跑馬地有36度。



2026年8月4日，連日下雨後本港終現藍天白雲，圖為北角海傍眺望維港對岸。（winnie lam拍攝及提供圖片）

截至今日下午1時50分，天文台總部錄得氣溫30.9度，相對濕度73%，京士柏紫外線指數為6，強度屬於高。天文台料下午短暫時間有陽光，局部地區有驟雨及雷暴，晚上大致多雲，吹微風。

明日的天氣︰市區最高32度 局部地區有驟雨

天文台指，未來兩三日廣東沿岸風勢微弱，天色大致良好，同時位於北部灣的低壓區為該區帶來驟雨。今早11時半更新的九天天氣預報顯示，明日及周四市區氣溫27度至32度，相對濕度65%至90%，吹微風2級，部份時間有陽光，局部地區有驟雨。

白海豚8月4日衛星雲圖，風眼清晰可見。（Tropical Tidbit圖片）

白海豚8月4日衛星雲圖，風眼清晰可見。（Easterly Wave圖片）

遊日注意 天文台料白海豚本周後期橫過琉球群島

天文台預測，位於西北太平洋的熱帶氣旋白海豚未來一兩日橫過日本以南海域，料本周後期橫過琉球群島，移向東海一帶，但隨後路徑存在變數，有較大機會於東海至華東一帶轉向偏北方向移動。而天文台熱帶氣旋最新路徑概率圖預測，白海豚的登陸範圍覆蓋日本西南部至台灣。

天文台熱帶氣旋最新路徑概率圖，料白海豚的登陸範圍覆蓋日本西南部至台灣。（天文台圖片）

2026年8月4日，連日下雨後本港終現藍天白雲，圖為北角海傍眺望維港對岸。（winnie lam拍攝及提供圖片）

中央氣象台料白海豚周六非常接近那霸島

內地中央氣象台今早10時表示，現時白海豚為強颱風級別，最大風力為每小時180公里，預計時速20至25公里向偏西方移動，強度變化不大或有所增強，本周五（7日）前對中國海域的影響不大。

中央氣象台今早11時的預測路徑圖顯示，料白海豚周六（8日）早上移至日本琉球群島南部海域，非常接近那霸島，其後轉往西北方向移動，並減弱至颱風級別。

中央氣象台料白海豚8月8日早上移至日本琉球群島南部海域，非常接近那霸島。（中央氣象台圖片）

白海豚外圍下沉氣流影響 周五立秋起一連五日酷熱

天文台預測，受白海豚的外圍下沉氣流影響，周末期間華南沿岸天色明朗，天氣酷熱，高溫亦會觸發雷雨。今日的九天天氣預報更上調氣溫預測，本港將一連五日迎來酷熱天氣，周五（7日）為廿四氣節的「立秋」，市區氣溫27度至33度，相對濕度65%至90%，吹微風2級，漸轉西風3至4級；部份時間有陽光，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨及雷暴。

天文台九天天氣預報圖，料周六周日大致天晴。（天文台圖片）

周六日一連兩日市區最高34度 高溫觸發早晚雷雨

隨後周末連續兩日市區氣溫34度，周六（8日）市區氣溫27度至34度，相對濕度60%至90%，吹西至西北風4級，稍後離岸及高地5級；大致天晴，日間酷熱，早晚局部地區有驟雨及雷暴。下周日（9日）市區氣溫28度至34度，相對濕度60%至90%，吹西至西南風4級，離岸及高地5級；大致天晴，日間酷熱，但稍後局部地區有驟雨。

料周六下午新界四區飆至37度 港島跑馬地36度

根據天文台分區天氣平台預測，周六下午2時本港氣溫最高，新界多區氣溫升至34度或以上，其中沙田、大埔、元朗及西貢均達36度，而上水、打鼓嶺、石崗及流浮山更飆至37度。另外市區也有多區超出34度，包括深水埗、觀塘及九龍城升至35度，而跑馬地更高達36度。

天文台料由8月7日立秋起一連五日酷熱，市區周末最高34度。（天文台圖片）

天文台料下周相對濕度最高95%。（天文台圖片）

下周初期市區最高33度 有一兩陣驟雨

下周一（10日）市區氣溫28度至33度，相對濕度65%至95%，吹西至西南風4級，離岸及高地5級；部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。下周二（11日）市區氣溫28度至33度，相對濕度65%至95%，吹西至西南風3至4級；短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。

下周三及周四（12日及13日）市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至95%，吹西南風3至4級；短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。