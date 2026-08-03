天氣｜今日間中有驟雨及雷暴　初時雨勢有時頗大　部分地區或水浸

廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來雷雨。天文台預測，本港今日（8月3日）大致多雲，間中有驟雨及雷暴。初時雨勢有時頗大。日間最高氣溫約28度，吹和緩南至東南風，初時離岸風勢清勁。天文台展望，明日（4日）初時仍有驟雨及雷暴，隨後一兩日短暫時間有陽光，本周後期天氣酷熱。



天文台凌晨發出特別天氣提示稱，受廣闊低壓槽影響，預料今日初時本港雨勢有時頗大，部份地區有機會出現水浸，市民應盡快完成適當的預防措施，以防止可能引致的損失。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，市民請留意天文台的最新天氣消息。



圖為截至8月3日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月26日 8號風球下尖沙咀海旁▼



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未來兩三日漸轉明朗但仍有驟雨

天文台表示，受廣闊低壓槽持續影響，今日華南沿岸雨勢仍然頗大及有狂風雷暴。隨著廣闊低壓槽在未來兩三日逐漸減弱，廣東沿岸天色漸轉明朗，但仍有驟雨。

此外，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來一兩日移向呂宋一帶並在該區徘徊，同時位於西北太平洋的熱帶氣旋白海豚會移向日本以南海域，隨後有較大機會於本周後期靠近東海一帶，其外圍下沉氣流會為中國東南沿岸帶來酷熱天氣，而高溫亦會觸發雷雨。

▼7月26日下午 颱風紅霞下沉氣流致天晴酷熱▼



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「立秋」酷熱有驟雨雷暴 連續一天最高33度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（4日）及周三（5日）均大致多雲，有幾陣驟雨，最高分別30及31度。其中，明日初時驟雨較多及有雷暴。周四（6日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高氣溫升至32度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月3日凌晨3時35分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（7日）為二十四節氣的「立秋」，均下周日（9日）均日間酷熱，最高達33度。其中，周五料稍後局部地區有驟雨及雷暴，周六（8日）料早晚局部地區有驟雨及雷暴，下周日則稍後局部地區有驟雨。

下周一（10日）及下周二（11日）均有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，最高分別32度及31度。