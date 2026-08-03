颱風白海豚未能成風王　天文台指如依偏南路徑移動　港驟雨會較多

【颱風白海豚Dolphin／移動路徑／天文台／HKO／打風】熱帶氣旋白海豚今早（8月3日）減弱為強颱風，未能問鼎「風王」。天文台預測白海豚未來兩三日會採取偏西方向移動，橫過日本以南海域，在本周後期移向東海一帶，但隨後的路徑存在變數，有三個可能路徑。



天文台科學主任撰文指出，如副熱帶高壓脊相對白海豚位置較西，引導白海豚繼續向偏西移向華東並進入華中，甚至更為偏南的路徑，與其相關的雨帶會在下周初較接近華南。個別電腦模式預測位於北部灣的廣闊低壓槽上有低壓區存在，並會在本周後期受白海豚的牽引向東移至南海中北部，該區驟雨會較多。



8月3日晚上衞星雲圖顯示，熱帶氣旋白海豚組織變得鬆散，中間風眼已不完整，正在減弱。（ Tropical Tidbits圖片）

白海豚眼壁更替 今早減弱為強颱風 未能問鼎「風王」

天文台科學主任（李崇灝 胡灼權 陳玉葆 楊逸朗 黃浩宜 鍾欣樺）今日（8月3日）在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《追蹤白海豚》文章，指出，熱帶氣旋白海豚的強度在上星期四至星期五（7月30至31日）曾達到巔峰，初步評估其中心附近最高持續風速估計曾達每小時240公里，其後逐漸減弱，今早（8月3日）減弱為強颱風。

文章指部分電腦模式預測白海豚有機會達到接近歷史最強的熱帶氣旋強度，上星期達到巔峰，當時它的風眼清晰，結構渾圓對稱（下圖左），初步評估其中心附近最高持續風速估計曾達每小時240公里；但之後因出現眼壁更替，中心附近風力有所下降，今早白海豚已減弱為強颱風，它的風眼被低雲遮蓋（下圖右）。

7月31日上午8時（左）及8月3日上午8時（右）的衛星雲圖，顯示熱帶氣旋白海豚有所減弱。（天文台圖片）

到現時為止，今年西北太平洋最強的熱帶氣旋是4月的超強颱風森拉克，初步分析其中心附近最高持續風速估計達每小時260公里。

至8月初，2026年西北太平洋「風王」為4月的超強颱風森拉克，初步分析其中心附近最高持續風速估計達每小時260公里。

白海豚本周後期移向東海一帶 隨後路徑有3種可能性

天文台預測白海豚未來兩三日會採取偏西方向移動，橫過日本以南海域。

文章指出，白海豚未來的移動路徑主要取決於其引導氣流。預料副熱帶高壓脊（副高）會在未來數日覆蓋日本至朝鮮半島，其南側的偏東氣流將引導白海豚採取偏西方向移動，橫過日本以南海域，移向東海一帶，但隨後的路徑存在變數，要視乎屆時白海豚的位置及副高的西伸幅度。

目前電腦模式對白海豚後期路徑分歧較大，主要分為三個情境：

情境一：副高相對白海豚位置較西，引導白海豚繼續向偏西移向華東並進入華中。

情境二：北方的西風槽令副高減弱及東退，令白海豚在東海時移速減慢並轉向偏北移動，移向朝鮮半島一帶。

情境三：介乎情境一和二之間，白海豚會靠近華東，在沿岸一帶逐漸轉向偏北移動。



熱帶氣旋白海豚的路徑概率預報圖，出現三種可能路徑，對本港影響不大同。（天文台圖片）

個別電腦模式北部灣廣闊低壓槽上有低壓區 被白海豚的牽引向東移

文章指出，假如白海豚採取類似情境一、即白海豚被引導向偏西移向華東並進入華中，甚至更為偏南的路徑，與其相關的雨帶會在下周初較接近華南。

另外，個別電腦模式如歐洲電腦模式，預測位於北部灣的廣闊低壓槽上有低壓區存在，並會在本周後期受白海豚的牽引向東移至南海中北部，該區驟雨會較多。不過歐洲人工智能電腦模式及及AI「伏羲」則料屬情景二及三，本港會受到其下沉氣溫影響而變得酷熱。天文台會繼續密切監察西北太平洋及南海的潛在熱帶氣旋活動。

不同電腦模式對於8月7日（星期五）早上8時的地面天氣圖預測。（天文台圖片）

本周末期間天氣酷熱 高溫有機會觸發雷雨

天文台表示，隨著現時影響廣東沿岸的廣闊低壓槽會在未來一兩日逐漸減弱，並移向北部灣一帶，連日大雨天氣有望完結，驟雨逐漸減少。

按照現時預測，受白海豚的外圍下沉氣流影響，本周中後期中國東南沿岸天色逐漸好轉，周末期間天氣酷熱，但高溫有可能觸發雷雨。天文台提醒市民在周末進行戶外活動時，除了多補充水分，做足防暑防曬措施外，帶備雨具傍身便萬無一失。

8月初最高氣溫概率預報圖，料8月8日至9日氣溫極高。（天文台圖片）

天文台8月3日下午4時半更新九天天氣預報，料8月5日起天色改善，周末期間受熱帶氣旋白海豚外圍下沉氣流影響，本港酷熱。（天文台圖片）

原預計可能增強為熱帶風暴後命名「鯨魚」（Kujira）、位於菲律賓呂宋以東海域的熱帶低氣壓「夭折」，天文台指其今早減弱為低壓區，並在今日逐漸消散。