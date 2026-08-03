強颱風白海豚外圍下沉氣流周末殺到　市區氣溫達34度　新界北36度

【超強颱風白海豚Dolphin／鯨魚Kujira／低壓區／移動路徑／天文台／HKO／明天的天氣／打風】天文台今日（3日）指出，位於西北太平洋的強颱風白海豚會在未來兩三日橫過日本以南海域，並在本周後期大致移向東海一帶；不過白海豚外圍下沉氣流影響也會影響香港，預測周三（5日）至周五（7日）二十四節氣「立秋」吹微風，周六（8日）酷熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）升至33度，下周日（9日）料更達34度，新界北更達35、36度。



原預計可能增強為熱帶風暴後命名「鯨魚」（Kujira）、位於菲律賓呂宋以東海域的熱帶低氣壓「夭折」，天文台指其今早減弱為低壓區，並在今日逐漸消散。



▼7月23日大暑 市區氣溫升至34度▼



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明天的天氣：初時驟雨較多 下午部分時間天色明朗

天文台表示，現時影響廣東沿岸的廣闊低壓槽會在未來一兩日逐漸減弱，該區天色漸轉明朗，但仍有驟雨，預測明日（4日）吹東南風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時驟雨較多，下午部分時間天色明朗，市區氣溫介乎25至30度。

周三（5日）吹微風2級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫上升至介乎26至31度；周四（6日）吹微風2級，部分時間有陽光，氣溫最高32度。

天文台8月3日下午4時半更新九天天氣預報，料8月5日起天色改善，周末期間受熱帶氣旋白海豚外圍下沉氣流影響，本港酷熱。（天文台圖片）

白海豚本周後期大致移向東海一帶 香港受其外圍下沉氣流影響

天文台指，位於西北太平洋的熱帶氣旋（今降至強颱風級）白海豚會在未來兩三日橫過日本以南海域，並在本周後期大致移向東海一帶，但隨後路徑存在變數。受白海豚外圍下沉氣流影響，本周中後期中國東南沿岸天色逐漸好轉，周末期間天氣酷熱，而高溫亦會觸發雷雨。

位於菲律賓呂宋以東海域的熱帶低氣壓「夭折」，天文台指其今早減弱為低壓區，未能成為「鯨魚」風暴，並在今日逐漸消散。

天文台8月3日指出，熱帶氣旋白海豚會在未來兩三日橫過日本以南海域，並在本周後期大致移向東海一帶，但隨後路徑存在變數。（天文台圖片）

位於菲筆賓呂宋以東海域的熱帶低氣壓8月2日早上減弱為低壓區，未能成為「鯨魚」風暴，同日逐漸消散。（天文台圖片）

周末日間酷熱 早晚局部地區有驟雨及雷暴

九天天氣預報顯示，周五（7日）「立秋」吹微風2級，漸轉西風3至4級，部分時間有陽光，稍後局部地區有驟雨及雷暴，市區氣溫介乎27至32度，上限較之前預測低1度。

到周六（ 8日）吹西至西北風4級，稍後離岸及高地5級，大致天晴，日間酷熱，早晚局部地區有驟雨及雷暴，氣溫介乎27至33度。下周日（9日）吹西至西南風4級，離岸及高地5級，大致天晴，日間酷熱，但稍後局部地區有驟雨，氣溫介乎28至34度。

天文台8月3日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎25至34度。（天文台圖片）

天文台8月3日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高介乎90%至95%。（天文台圖片）

自動分區天氣預報：流浮山、石崗、上水和打鼓嶺周六升至36度

天文台自動分區天氣預報顯示，周六下午3時，天文台尖沙咀總部氣溫升至34度，比九天天氣預報高1度；沙田和大埔升至35度，流浮山、石崗、上水和打鼓嶺升至36度。到周日下午3時，在將軍澳、西貢及屯門錄得33度外，天文台總部等升至34度，石崗、上水和打鼓嶺升至35度，流浮山再度升上36度。

天文台自動分區天氣預報顯示，8月8日星期六下午3時，天文台尖沙咀總部氣溫升至34度，沙田和大埔升至35度，流浮山、石崗、上水和打鼓嶺升至36度。(天文台圖片)

天文台自動分區天氣預報顯示，8月9日星期日下午3時，將軍澳、西貢及屯門錄得33度外，天文台尖沙咀總部等升至34度，石崗、上水和打鼓嶺升至35度，流浮山再度升上36度。(天文台圖片)

下周初仍然炎熱 周一至三市區最高32度

天文台預測下周初仍然炎熱，下周一（10日）吹西至西南風4級，離岸及高地5級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎28至32度。下周二（11日）吹西至西南風3至4級，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，下周三（12日)吹西南風3至4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，兩日氣溫均介乎27至32度。