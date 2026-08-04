天氣｜今日有幾陣驟雨　局部地區有雷暴　初時驟雨較多　最高30度

廣闊低壓槽相關的驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。天文台預測，本港今日（8月4日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，初時驟雨較多。下午部分時間天色明朗，最高氣溫約30度；吹微風。天文台展望，未來兩三日天色好轉，亦有一兩陣驟雨。周末期間天氣酷熱。



圖為截至8月4日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月29日 上午驟雨不絕▼



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受白海豚外圍下沉氣流影響 周末期間酷熱

天文台表示，現時影響廣東沿岸的廣闊低壓槽會在今明兩日逐漸減弱，該區天色漸轉明朗，但仍有驟雨。

位於西北太平洋的熱帶氣旋白海豚會在未來一兩日橫過日本以南海域，並在本週後期大致移向東海一帶，但隨後路徑存在變數。

受白海豚外圍下沉氣流影響，本週中後期中國東南沿岸天色逐漸好轉，週末期間天氣酷熱，而高溫亦會觸發雷雨。

▼7月26日下午 颱風紅霞下沉氣流致天晴酷熱▼



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「立秋」有驟雨雷暴 隨後連日均有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（5日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，料介乎26至31度。周四（6日）部份時間有陽光，最高氣溫升至32度。周五（7日）為二十四節氣的「立秋」，料當日部份時間有陽光，稍後局部地區有驟雨及雷暴，最高亦32度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月4日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（8日）及下周日（9日）大致天晴，日間酷熱達33度。周六早晚局部地區有驟雨及雷暴，下周日則稍後局部地區有驟雨。下周一（10日）至下周三（12日）均有驟雨，短暫時間有陽光，最高均為32度。