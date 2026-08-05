酷熱天氣｜今日市區約33度 局部地區有驟雨 未來數日亦高溫
天文台在今日（8月5日）上午6時45分發出酷熱天氣警告。天文台預測，本港今日部份時間有陽光，日間酷熱，但局部地區有驟雨。市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度；吹微風。天文台展望，未來數日天氣酷熱，部份時間有陽光。星期五（7日）及周末期間局部地區有驟雨。
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熱帶風暴鯨魚對港直接威脅不大
天文台於凌晨3時30分發出特別天氣提示稱，按照現時預測，熱帶風暴鯨魚會在今日於呂宋附近的南海中部徘徊，與本港保持約700公里或以上的距離，對本港直接威脅不大。
隨著白海豚繼續西移，鯨魚會受白海豚影響而向東移向呂宋，並逐漸減弱。除非鯨魚採取靠近廣東沿岸的路徑，否則需要發出一號戒備信號的機會頗低。預料本港未來數日天氣酷熱，市民請留意身體狀況，慎防中暑。
在上午5時，熱帶風暴鯨魚集結在馬尼拉之西北約360公里，預料移動緩慢，在呂宋附近的南海中部徘徊。
同時，強颱風白海豚集結在沖繩島以東約1130公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過日本以南海域。
受白海豚外圍下沉氣流影響 周末期間酷熱
天文台指出，未來一兩日廣東沿岸風勢微弱，該區天色大致良好，天氣酷熱。同時，位於北部灣的低壓區會為該區帶來驟雨。受白海豚的外圍下沉氣流影響，周末期間華南天色普遍晴朗，內陸地區極端酷熱，而高溫亦會觸發雷雨。
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「立秋」有驟雨雷暴 隨後連日均有驟雨
天文台的九天天氣預報顯示，明日（6日）至下周二（11日）均日間酷熱。明日與周五（7日）均部份時間有陽光，同介乎27至33度。
▼天文台九天天氣預報▼
其中，周五為二十四節氣的「立秋」，當日料稍後局部地區有驟雨及雷暴。周六（8日）及下周日（9日）大致天晴，最高均達34度。周六料早晚局部地區有驟雨及雷暴，下周日則稍後局部地區有驟雨。
下周一（10日）及下周二部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱達33度。下周三（12日）及下周四（13日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高為32度。