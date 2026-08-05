打風｜南海熱帶低氣壓成熱帶風暴鯨魚　周五遭超強颱風白海豚抽乾

【鯨魚Kujira／颱風白海豚Dolphin／移動路徑／天文台／HKO／明天的天氣／打風】位於呂宋以西的熱帶低氣壓，已於今日（8月5日）凌晨增強為熱帶風暴，並命名「鯨魚」。天文台於3時30分發出特別天氣提示稱，按照現時預測，熱帶風暴「鯨魚」會在今日於呂宋附近的南海中部徘徊，與本港保持約700公里或以上的距離，對本港直接威脅不大。



天文台指隨着會增強為超強颱風的白海豚繼續西移，鯨魚會受白海豚影響而向東移向呂宋，並逐漸減弱，料周五（ 7日）下午在呂宋以東海域，降至低壓區級別。



8月5日清晨5時許的衞星雲圖顯示，菲律賓呂宋以東熱帶風暴「鯨魚」（右下方紅色位置）未有清晰風眼，但有強對流現象（紅色示）。（天文台圖片）

熱帶風暴鯨魚8月5日凌晨2時集結在香港之東南約780公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

「鯨魚」指鯨魚星座 前身為一度減弱熱帶低氣壓

熱帶氣旋「鯨魚」前身為日前集結在呂宋以東的熱帶低氣壓，但在周一（3日）減弱為低壓區，不過原來並無完全消散，而是中心悄悄向西移入南海北部，周二（4日）下午在本港東南約770公里再度增強為熱帶低氣壓，更成功「鹹魚翻生」，在今日（5日）增強為熱帶風暴，終可獲命名，「鯨魚」（Kujira，日本提供名稱，意指鯨魚星座）。

天文台熱帶氣旋路徑圖顯示，熱帶風暴鯨魚8月6日凌晨登陸菲律賓呂宋島西北，後橫過呂宋島，移至以東海域，8月7日減弱為低壓區。（天文台圖片）

天文台料鯨魚星期四後橫過呂宋島 周五再減弱為低壓區

凌晨2時集結在香港之東南約780公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。天文台熱帶氣旋路徑圖顯示，鯨魚明日（6日，星期四）凌晨呂宋島西北，離開本港800公里戒備範圍，其後橫過呂宋島，移至呂宋以東海域，周五（7日）下午再度減弱為低壓區。

可見這個熱帶氣旋鯨魚屬「短命風」，環流較小，未有條件增強。天文台解釋，隨着強颱風白海豚繼續西移，趨向琉球群島中部時，鯨魚會受白海豚影響而向東移向呂宋，並逐漸減弱。

天文台指除非鯨魚採取靠近廣東沿岸的路徑，否則需要發出一號戒備信號的機會頗低。

▼7月26日下午 颱風紅霞下沉氣流致天晴酷熱▼



+ 4

除非鯨魚採取靠近廣東沿岸路徑

天文台指出，隨著強颱風白海豚繼續西移，鯨魚會受白海豚影響而向東移向呂宋，並逐漸減弱。預料本港未來數日天氣酷熱，市民請留意身體狀況，慎防中暑。

圖截至8月5日凌晨2時，天文台對強颱風白海豚的預測路徑圖。（天文台圖片）

白海豚料周四再增強為超強颱風 周五至周六吹襲沖繩本島

在上午3時，強颱風白海豚集結在香港以東約2,580公里、即沖繩島以東約1,132公里，預料向西移動，時速約18公里，今明兩日橫過日本以南海域，並在本周後期橫過琉球群島，再移向東海一帶。

天文台今日凌晨首之發出白海豚預測移動路徑圖（此前只有熱帶氣旋路徑概率圖），預測白海豚明日（6日）凌晨2時左右再度增強至超強颱風，中心附近最高持續風速達每小時185公里，周五（7日)下午至周六（8日）橫過沖繩本島，進入東海後兩三日仍達強颱風級。

8月5日清晨5時許的衞星雲圖顯示，菲律賓呂宋以東熱帶風暴「鯨魚」（中間紅色位置）環流細小，而強颱風白海豚環流十分巨大（右中紅色位置）。（天文台圖片）