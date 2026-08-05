白海豚噴出極端酷熱　天文台料8.9市區最高35度　新界4區飆至38度

【颱風白海豚Dolphin／移動路徑／天文台／HKO／明天的天氣／酷熱天氣／打風】天文台今午（5日）預測，強颱風白海豚未來兩三日橫過琉球群島及移向東海，受白海豚的外圍下沉氣流影響，料本港周末至下周初日間極端酷熱，高溫亦會觸發雷雨。



天文台在今日更新的九天天氣預報上調氣溫預測，其中下周日（9日）為未來9日最高溫，市區氣溫介乎28度至35度，分區天氣顯示新界多區氣溫升至34度或以上，上水、打鼓嶺、石崗及大隴飆至38度，市區黃大仙也飆至37度。隨後一股西南氣流下周中期影響廣東沿岸，為本港帶來幾陣驟雨。



天文台8月5日料受白海豚的外圍下沉氣流影響，周末至下周初華南天色普遍晴朗，日間極端酷熱。（資料圖片／梁鵬威攝）

酷熱天氣警告生效 天文台總部今錄最高氣溫32.7度

天文台今午1時45分表示，廣東沿岸風勢微弱，天色大致良好，位於海南島附近的低壓區正為該區及廣東西部帶來驟雨。截至今午2時正，酷熱天氣警告生效，天文台總部錄得氣溫32.7度，相對濕度59%，京士柏紫外線指數為9，強度屬於甚高，料下午部份時間有陽光及酷熱，晚上大致多雲，吹微風。

明日的天氣︰市區氣溫最高33度 大致天晴

天文台表示，未來一兩日廣東沿岸風勢微弱，天色大致良好，天氣持續酷熱，同時位於海南島附近的低壓區為該區及廣東西部帶來驟雨。今早11時半更新的九天天氣預報顯示，明日及市區氣溫27度至33度，相對濕度65%至90%，吹微風，大致天晴，日間酷熱。

周五（7日）為廿四節氣的「立秋」，市區氣溫27度至33度，相對濕度65%至90%，吹微風，漸轉和緩西風；大致天晴，日間酷熱，但稍後局部地區有驟雨及狂風雷暴。

天文台8月5日早上11時半更新的九天天氣預報，料未來4日都大致天晴。（天文台網頁截圖）

白海豚外圍下沉氣流影響 周末至下周初日間極端酷熱

天文台預測，強颱風白海豚未來兩三日橫過琉球群島及移向東海，隨後有較大機會於華東一帶轉向偏北方向移動，但路徑仍存在變數，受白海豚的外圍下沉氣流影響，周末至下周初華南天色普遍晴朗，日間極端酷熱，而高溫亦會觸發雷雨。

周六（8日）市區氣溫28度至34度，相對濕度60%至90%，吹和緩西至西北風，稍後離岸及高地清勁；大致天晴，日間酷熱，早晚局部地區有驟雨及狂風雷暴。

強颱風白海豚8月5日早上集結在沖繩島以東約1,000公里，圖為8月5日衛星雲圖。（Easterly Wave圖片）

強颱風白海豚8月5日早上集結在沖繩島以東約1,000公里，圖為8月5日衛星雲圖。（Tropical Tidbits圖片）

下周日市區氣溫最高35度 料新界四區下午飆38度

天文台再上調氣溫預測，下周日（9日）為未來9日最高溫，市區氣溫28度至35度，相對濕度55%至90%，吹和緩西至西北風，離岸及高地清勁；大致天晴，日間極端酷熱，但稍後局部地區有驟雨及雷暴。

天文台分區天氣資訊平台顯示，下周日下午2時本港氣溫最高，新界多區氣溫升至34度或以上，其中沙田、大埔、元朗及西貢均達37度，而上水、打鼓嶺、石崗及大隴飆至38度。另外市區也有多區高達36度，包括九龍城、觀塘、跑馬地及深水埗，黃大仙飆至37度。

天文台分區天氣資訊平台顯示，8月9日下午2時本港新界部份地區氣溫飆至38度。（天文台網頁截圖）

下周初期料日間酷熱 部份時間有陽光

下周一（10日）市區氣溫28度至34度，相對濕度60%至90%，吹和緩西風，初時離岸及高地清勁；部份時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱。

下周二（11日）市區氣溫28度至33度，相對濕度65%至90%，吹和緩西至西南風，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。

天文台8月5日早上更新的九天天氣預報，料8月9日市區氣溫最高35度。（天文台網頁截圖）

天文台8月5日早上更新的九天天氣預報，料未來7日相對濕度最高90%。（天文台網頁截圖）

▼2026年5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼



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下周中期西南氣流影響本港 料有幾陣驟雨

天文台預料一股西南氣流會下周中期影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。下周三（12日）市區氣溫28度至32度，相對濕度70%至90%，吹和緩西南風；短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。

下周四及下周五（13日及14日）市區氣溫27至32度，相對濕度70%至95%，吹和緩西南風，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。