白海豚路徑｜天文台料8.7超強颱級襲沖繩　鯨魚「擱淺」後將消散

【颱風白海豚Dolphin／鯨魚Kujira／移動路徑／天文台／HKO／打風】強颱風白海豚移動路徑備受關注，香港天文台今日（5日）首度發布白海豚的預測路徑圖，顯示預測白海豚周五（7日）再度增強至超強颱風級別襲沖繩本島。白海豚之後會稍微減弱至強颱風，下周日或下周一（9日及10日）登陸浙江省台州市一帶。



至於另一熱帶氣、旋熱帶風暴鯨魚會在今日緩慢向東移向呂宋，與本港保持約700公里或以上的距離，天文台料鯨魚對本港直接威脅不大，除非採取靠近廣東沿岸的路徑，否則發出一號戒備信號的機會頗低。預測路徑圖顯示，鯨魚將受白海豚影響東移，明日（6日）已登陸呂宋島，「擱淺」後減弱成低壓區，隨後消散。



強颱風白海豚集結在沖繩島以東約1,000公里，圖為8月5日衛星雲圖。（Easterly Wave圖片）

強颱風白海豚集結在沖繩島以東約1,000公里，圖為8月5日衛星雲圖。（Tropical Tidbits圖片）

天文台︰白海豚未來兩三日橫過日本以南海域及移向東海

天文台中午表示，強颱風白海豚集結在沖繩島以東約1,000公里，預料向西移動，時速約20公里，未來兩三日橫過日本以南海域及移向東海，隨後有較大機會於華東一帶轉向偏北方向移動，但路徑仍存在變數。

天文台預測，受白海豚的外圍下沉氣流影響，香港周末至下周初期華南天色普遍晴朗，日間極端酷熱，而高溫亦會觸發雷雨。

天文台8月5日早上8時發布的白海豚預測路徑圖，料繼續向西北偏西方向移動，8月7日將增強至超強颱風級別。（天文台圖片）

預測路徑圖料周五超強颱風級別襲日本沖繩

天文台今日首度發布白海豚的預測路徑圖，預計白海豚明日（6日）將維持強颱風級別，向西北偏西方向移動，直至周五（7日）再度增強至超強颱風級別，中心附近最高持續風速達185公里，料當日早上8時位於沖繩本島北部。

料下周日或下周一強颱風級別登陸浙江台州

翌日（8日）再度減弱成強颱風級別，逼近浙江省對開海域，同時強度略為減弱，中心附近最高持續風速減至185公里，其後下周日晚間或下周一凌晨（9日及10日），繼續以強颱風級別登陸浙江省台州市一帶。

中央氣象台8月5日早上11時發布的白海豚預測路徑圖，料8月10日早上11時登陸浙江台州一帶。（天文台圖片）

內地中央氣象台的預測路徑與天文台相近，不過強度略為不同，料白海豚周五以強颱風級別掠過沖繩本島北部，隨後強度略為減弱，下周一早上約11時，繼續以強颱風級別登陸浙江省台州市一帶。

多間航空公司宣布來往香港及沖繩的航班取消

本港多間航空公司已宣布來往香港及沖繩的航班取消，包括HK Express香港快運、大灣區航空、香港航空。準備出發的市民應在航空公司網站查閱最新航班狀態，而已抵達當地旅遊的市民切記留意天氣狀況，注意安全。

熱帶風暴鯨魚集結在馬尼拉西北偏北約360公里，圖為8月5日衛星雲圖。（Easterly Wave圖片）

熱帶風暴鯨魚集結在馬尼拉西北偏北約360公里，圖為8月5日衛星雲圖。（Tropical Tidbits圖片）

天文台︰除非鯨魚路徑靠近廣東沿岸 否則掛一號風球機會頗低

內地中央氣象台昨日（4日）傍晚的颱風公報指出，原位於菲律賓以東的熱帶低氣壓減弱後的殘餘環流，西移到南海後重新組織發展。該熱帶低氣壓已升級為熱帶風暴級別，被命名為「鯨魚」，不過鯨魚踏入本港800公里警戒範圍後再度折返。

天文台今日中午表示，按照現時預測，熱帶風暴鯨魚集結在馬尼拉西北偏北約360公里，料今日緩慢向東移向呂宋，與本港保持約700公里或以上的距離，明日逐漸減弱，料對本港直接威脅不大，除非鯨魚採取靠近廣東沿岸的路徑，否則發出一號戒備信號的機會頗低。

天文台8月5日早上11時發布的鯨魚預測路徑圖，料闖進南海再度折返呂宋島。（天文台圖片）

中央氣象台8月5日早上11時發布的鯨魚預測路徑圖，料8月5日晚上晚約11時登陸呂宋島。（天文台圖片）

料鯨魚受白海豚影響東移 深夜登陸呂宋島後減弱成低壓區

天文台預測路徑圖顯示，鯨魚早上11時的中心附近最高持續風速為每小時65公里，料受到白海豚的影響東移，明早（6日）11時已登陸菲律賓呂宋島，同時已「擱淺」，減弱成低壓區。中央氣象台的預測相近，路徑圖顯示鯨魚今晚約11時登陸呂宋島。