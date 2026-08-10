遊日注意｜西北太平洋四旋共舞　天文台料燦鴻周二逼日本東京一帶

【天文台／HKO／白海豚／燦鴻／琵鷺／打風】遊日人士注意，熱帶風暴燦鴻正逼近日本，內地中央氣象台預測燦鴻將維持強度周三（11日）登陸茨城縣南部，同晚向西橫越東京北部，日本氣象廳則預測燦鴻周三將增強至強烈熱帶風暴級別，同日在茨城縣北部登陸，影響範圍可能包括日光、富山及金澤等，周五（13日）減弱至熱帶低氣壓級別，逼近韓國東南部，香港天文台則料趨向東京一帶。



至於另一熱帶氣旋白海豚周日（9日）登陸浙江，天文台今日（10日）預測白海豚將橫過華東內陸逐漸減弱，而內地中央氣象台預測華東部份地區將有大暴雨，涉江蘇、安徽等省份，其中湖北北部更有特大暴雨。



此外，西北太平洋還有兩個料不會直接影響香港的熱帶氣旋，分別熱帶風暴琵鷺，而琵鷺的東北面也有熱帶低氣壓生成，若增強至熱帶風暴級別，將命名為浪卡。



2026年8月10日，西北太平洋共有4個熱帶氣旋系統，分別是白海豚（左）、燦鴻（上）、琵鷺（下）、熱帶低氣壓（右）。（台灣交通部中央氣象署圖片）

白海豚8月10日已減弱至熱帶風暴級別，衛星雲圖可見其雲團覆蓋整個華東地區。（Easterlywave圖片）

天文台8月10日早上更新的白海豚路徑預測圖，料8月11日晚間消散，並成為低壓區。（天文台圖片）

天文台8月10日早上更新的白海豚路徑預測圖，料8月10日在武漢市西北部消散。（天文台網頁截圖）

天文台︰白海豚減弱至熱帶風暴級別 橫過華東內陸並逐漸減弱

白海豚昨日（9日）以強颱風級別登陸浙江。天文台今日（10日）中午更新天氣概況指，白海豚已減弱至熱帶風暴級別，正午12時位於南昌以東約250公里，預料向西北移動，時速約26公里，橫過華東內陸並逐漸減弱。

天文台今早更新的預測路徑圖顯示，白海豚明日（11日）早上8時移至湖北武漢市東部，進一步減弱至熱帶低氣壓，中心附近最高持續風速45公里，周三（12日）早上再減弱至低壓區，料在武漢市西北部消散。

中央氣象台8月10日更新的白海豚預測路徑圖，料西北方向移動（中央氣象台圖片）

中央氣象台料白海豚為湖北北部帶來特大暴雨

正北上旅遊的市民注意，內地中央氣象台今早發布的颱風公布指，白海豚將以時速15至20公里西北方向移動，將為華東部份地區帶來大暴雨，包括浙江東北和西北部、江蘇西北部、安徽中北部、河南南部、湖北中北部等；而湖北北部更有特大暴雨。

熱帶風暴燦鴻8月10日的衛星雲圖。（Easterlywave圖片）

中央氣象台8月10日更新的燦鴻預測路徑圖，料8月11日登陸日本關東地區後，同晚橫越東京北部。（中央氣象台圖片）

中央氣象台料燦鴻8.11登陸 同晚襲東京北部

即將到日本旅遊的市民注意，中央氣象台今早預測，熱帶風暴燦鴻（由老撾提供的名字、一種樹木名稱）早上8時正位於日本東京偏東約950公里，料時速20至25公里向西北方向移動，強度變化不大，逐漸向日本東部沿海靠近。

中央氣象台預測路徑圖顯示，燦鴻明日維持熱帶風暴的強度改往偏西方向移動，在登陸前都維持強度，料周三（11日）晚上8時前登陸茨城縣南部，向西橫跨東京北部，周四（12日）早上移至福井縣，即將重新出海，並減弱至熱帶低氣壓級別。

日本氣象廳8月10日更新的燦鴻預測路徑圖，料將增強至強烈熱帶風暴級別，登陸後一路向西移動，途經的知名旅遊城市包括日光、富山及金澤。（日本氣象廳圖片）

天文台8月10日更新的燦鴻路徑概率圖，料吹襲日本關東地區。（天文台圖片）

日本氣象廳料燦鴻橫越日光、富山及金澤等地

日本氣象廳預測路徑圖料燦鴻採取偏北路線，周三增強至強烈熱帶風暴級別，同日在茨城縣北部登陸，並一路向西移動，途經的知名旅遊城市包括日光、富山及金澤等，周四減弱至熱帶風暴級別，在西川縣金澤一帶重新出海，周五（13日）減弱至熱帶低氣壓級別，逼近韓國東南部。

至於天文台的路徑概率預報圖與日本氣象廳相近，同樣料燦鴻趨向日本關東地區一帶。

熱帶風暴琵鷺8月10日的衛星雲圖。（Easterlywave圖片）

中央氣象台8月10日更新的琵鷺預測路徑圖，料8月11日登陸日本關東地區後，同晚橫越東京北部。（中央氣象台圖片）

天文台8月10日更新的琵鷺路徑概率圖，料向東北方向移動。（天文台圖片）

中央氣象台料新生熱帶氣旋琵鷺對中國無影響

熱帶氣旋琵鷺（由澳門提供的名字、一種澳門常見的候鳥）已在昨日生成，中央氣象台今早表示琵鷺目前為熱帶風暴級別，早上8時位於美國塞班島東北方向約670公里，料以時速35公里向東北方向快速移動，並有所增強，料未來對中國沒有影響。而預測路徑圖顯示，琵鷺明日將減弱至熱帶低氣壓級別。

琵鷺的東北面有一個熱帶低氣壓生成，若增強至熱帶風暴級別，將命名為「浪卡」。（Easterlywave圖片）

琵鷺東北面有熱帶低氣壓生成 若「升級」將命名浪卡

此外，在西北太平洋東面已有一個熱帶低氣壓生成，位於琵鷺的東北面，若增強至熱帶風暴級別，將命名為「浪卡」（由馬來西亞提供的名字，又名波羅蜜果，黃色橢圓形狀，是當地非常流行的一種水果），不過該熱帶低氣壓距離本港十分遙遠，短期內對本港不會帶來影響。