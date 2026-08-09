周一上班注意　天文台料仍極端酷熱　下午市區36度、新界3區38度

【天文台／HKO／颱風白海豚／明天的天氣／氣溫／破紀錄】強颱風白海豚的外圍下沉氣流今日（8月9日)為本港帶近143年有紀錄以來最熱的一天，天文台尖沙咀總部錄得破紀錄36.9度，不過這股極端酷熱的熱浪尚有至少兩日。



天文台預測明日（10日，星期一）市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高36度，自動分區天氣預報顯示，新界上水、打鼓嶺及石崗下午3時升至38度；到星期二（11日）市區最高仍達35度，新界兩區仍會升至38度。天文台料周三（12日）起氣溫稍降，仍當日起七日內，仍有四日達33度的酷熱水平。



本港8月9日下午氣溫破紀錄（天文台尖沙咀總部達36.9度）。在尖沙咀海旁，可見烈日當空。（湯致遠攝）

本港8月9日下午氣溫破紀錄（天文台尖沙咀總部達36.9度）。在尖沙咀海旁，大批遊客在烈日下如常遊覽，有人穿透氣外套，將頭及面包實，降溫防曬。（湯致遠攝）

本港8月9日下午氣溫破紀錄（天文台尖沙咀總部達36.9度）。在尖沙咀海旁，大批遊客在烈日下如常遊覽，有人戴面罩以減低被曬黑曬傷。（湯致遠攝）

白海豚外圍下沉氣流周一及二續為本港帶來極端酷熱天氣

天文台今日下午近6時再發出特別天氣提示，指熱帶氣旋白海豚（強颱風級）正橫過浙江並移入內陸，其外圍下沉氣流會在星期一及星期二（10日及11日）繼續為本港帶來極端酷熱的天氣，部分地區氣溫達37度或以上。

天文台提醒市民留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施，避免戶外劇烈運動。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並盡快求醫。

8月9日截至下午4時各區最高氣溫，當中天文台尖沙咀總部錄得破紀錄的36.9度，為143年來有紀錄以來最熱一天；而上水下午升至39.8度，同樣破該氣象站紀錄。（天文台圖片）

本港8月9日下午氣溫破紀錄（天文台尖沙咀總部達36.9度）。在尖沙咀海旁，大批遊客在烈日下如常遊覽，當中有人用外套遮陽光降溫。（湯致遠攝）

本港8月9日下午氣溫破紀錄（天文台尖沙咀總部達36.9度）。在尖沙咀海旁，大批遊客在烈日下如常遊覽，當中有人用手袋遮擋陽光，盡量降溫。（湯致遠攝）

明天的天氣：大致天晴 日間極端酷熱

天文台預測明日（10日）吹西至西北風4級，初時高地5級，大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫介乎30至36度；到周二（11日）吹西至西南風3至4級，大致天晴，日間極端酷熱，氣溫介乎29至35度，稍後局部地區有驟雨。

本港8月9日下午氣溫破紀錄（天文台尖沙咀總部達36.9度）。在尖沙咀海旁，大批遊客在烈日下如常遊覽。有人自得其樂，未有被「熱」退。（湯致遠攝）

本港8月9日下午氣溫破紀錄（天文台尖沙咀總部達36.9度）。在尖沙咀海旁，大批遊客在烈日下如常遊覽。有人自得其樂，未有被「熱」退。（湯致遠攝）

天文台8月9日下午4時半更新九天天氣預報，料本周初極端酷熱，其後日子也多數達33度的酷熱水平。（天文台圖片）

上水、打鼓嶺及石崗星期一再上38度水平 周二仍有兩區再至38度

天文台自動分區天氣預報顯示，明日（10日，星期一）下午3時為全日最熱時間，除了青衣及部分離島外，其他地區包括天文台尖沙咀總部，都升至36度或以上，而沙田、大埔和流浮山料達37度，上水、打鼓嶺及石崗再上38度水平。

天文台自動分區天氣預報顯示，8月10日下午15時為最熱時間，天文台總部升至36度，而上水、打鼓嶺及石崗升至38度。(天文台圖片)

到周二「熱浪」稍退，下午2時天文台尖沙咀總部升至35度，其他區域多數35度或以上，其中沙田、大埔流浮山升上36度，打鼓嶺達37度，上水及石崗續料達38度。

天文台自動分區天氣預報顯示，8月11日下午14時為最熱時間，天文台總部升至35度，而上水及石崗升至38度。(天文台圖片)

預料星期三及四仍然最高33度

天文台預料一股西南氣流會在本周中期影響廣東沿岸，該區高溫天氣持續，亦有幾陣驟雨，預料星期三及星期四高溫天氣仍然持續。而在高空擾動影響下，本周後期華南有驟雨，高溫天氣將略為緩解。

天文台預測周三（12日）至周五（14日）吹西南風4級。周三氣溫介乎28至33度，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱；周四介乎27至33度，同樣部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱；周五介乎27至32度，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

+ 12

天文台指高空擾動會在本周後期為華南帶來不穩定天氣，該區驟雨增多，高溫天氣略為緩解。預測周六（15日）吹西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區有雷暴，日間短暫時間有陽光；下周日（16日）吹西至西北風2至3級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。兩日市區氣溫介乎27至32度。

到下周一（17日）吹西至西北風2至3級，下周二（18日）吹微風2級；兩日均日間酷熱，氣溫介乎27至33度，部分時間有陽光，有幾陣驟雨。

天文台8月9日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎27至30度。（天文台圖片）

天文台8月9日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高介乎85%至95%。（天文台圖片）

今年英仙座流星雨高峰期適值新月 全晚無月光干擾

另外，太空館表示，今年英仙座流星雨高峰期在香港時間周四（13日）上午11時，在周三（12日）晚上10點至周四（13日）日出前這段時間，考慮到本港觀測條件，如天氣配合，當晚每小時最多可見約20粒流星。由於這兩晚正值新月，全晚無月光干擾，觀測條件良好。

英仙座流星雨輻射點會在周三晚上約10時從東北方升起。（太空館Facebook圖片)

英仙座流星雨輻射點會在周三晚上約10時從東北方升起，隨住輻射點升高，流星數量亦會隨之增加。太空館將於周三晚上10至11時網上直播英仙座流星雨。