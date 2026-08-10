極端酷熱｜天文台：今明部份地區達37度或以上　籲做足防暑措施

酷熱天氣警告仍然生效。此外，勞工處今晨（8月10日）再發黃色工作暑熱警告。天文台預測，本港今日大致天晴，日間極端酷熱，市區最高氣溫約36度，新界再高一兩度；吹和緩西至西北風，初時高地風勢清勁。天文台展望，明日（11日）仍然極端酷熱，隨後一兩日高溫天氣持續。



天文台清晨4時50分發出特別天氣提示稱，白海豚正橫過華東並移入內陸，其外圍下沉氣流會在今、明兩日繼續為本港帶來極端酷熱的天氣，部份地區氣溫達37度或以上。市民請留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並盡快求醫。



圖為截至8月10日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月9日 市區36.9度 遊客賞維港熱情不變▼



+ 16

昨日上水錄得39.8度 料至周四仍然高溫

天文台的特別天氣提示稱，預料星期三（12日）及星期四（13日）高溫天氣仍然持續。而在高空擾動影響下，本周後期華南有驟雨，高溫天氣將略為緩解。

天文台預測，一股西南氣流會在本周中期影響廣東沿岸，該區高溫天氣持續，亦有幾陣驟雨。高空擾動會在本周後期為華南帶來不穩定天氣，該區驟雨增多，高溫天氣略為緩解。

天文台此前表示，本港昨日天晴，日間極端酷熱，天文台錄得最高氣溫36.9度，是1884年有記錄以來的最高氣溫，而上水錄得最高氣溫39.8度，是天文台自1980年代設置自動氣象站以來，在香港境內錄得的最高紀錄。

天文台預測，本港今日（8月10日）大致天晴，日間極端酷熱，市區最高氣溫約36度，新界再高一兩度。（李家傑攝）

明起8天均有驟雨 本周後期驟雨增多

天文台的九天天氣預報顯示，明日（11日）至周四（13日）均日間酷熱，其中明日大致天晴，日間極端酷熱料達35度，但稍後局部地區有驟雨。周三（12日）及周四料最高33度，均部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月10日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（14日）及周六（15日）均大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，同介乎27至32度；其中周六初時局部地區有雷暴。下周日（16日）亦短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高同為32度。

下周一（17日）及下周二（18日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨，再度日間酷熱達33度。