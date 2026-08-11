極端酷熱｜今日部份地區料37度或以上　未來兩日仍達34度

酷熱天氣警告仍然生效，勞工處並於今晨（8月11日）7時再度發出黃色工作暑熱警告。天文台今晨指出，廣東沿岸天色大致良好，預測本港今日大致天晴，日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高兩三度。稍後局部地區有驟雨；吹和緩西至西南風。



天文台凌晨發出特別天氣提示稱，廣東地區普遍晴朗，本港今日天氣仍然極端酷熱，部份地區氣溫達37度或以上。未來一兩日受一股西南氣流影響，市區最高氣溫在33至34度左右，新界再高兩三度。市民請留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並盡快求醫。



圖為截至8月11日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月10日 天氣仍極端酷熱▼



+ 5

未來一兩日有幾陣驟雨

天文台指出，預料一股西南氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區高溫天氣持續，亦有幾陣驟雨。高空擾動會在星期五（13日）至周末期間為華南帶來不穩定天氣，該區驟雨增多。而一道廣闊低壓槽會在下周初逐漸影響南海北部至台灣以東海域。此外，熱帶氣旋白海豚會在今日進一步移入內陸地區並逐漸減弱。

天文台預測，本港今日（8月11日） 大致天晴。日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高兩三度。稍後局部地區有驟雨。（李家傑攝）

▼8月8日 多區35度或以上 市民玩水消暑▼



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周五及周六有雷暴 下周一再度酷熱

天文台的九天天氣預報顯示，明日（12日）及周四（13日）均部份時間有陽光，日間酷熱。明日料最高34度，局部地區有驟雨。周四則最高33度，有一兩陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月11日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（14日）及周六（15日）均大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，同介乎27至32度。

下周一（17日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨，再度日間酷熱達33度。下周二（18日）及下周三（19日）則短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高均32度。