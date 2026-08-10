【天氣消息／酷熱／冷氣機／使用須知】酷熱天氣警告現正生效，天文台表示，下午天氣極端酷熱，上水等多處地區氣溫更上升至最高39°C，而星期二（8月11日）仍然極端酷熱，隨後一兩日高溫天氣持續。



上水等多處地區氣溫上升至最高39°C。（天文台）

天文台九天天氣預報（天文台）

本港天氣持續酷熱，又是冷氣機出動時候，但原來開冷氣即調至最低溫度竟是大忌！台電（台灣電力公司）之前就曾建議可把冷氣設定26度到28度，再搭配電風扇或循環扇，令房間變涼之餘更可節省電費，一舉兩得。另外，如冷氣機出現文3個情況，就要立即停用，免生意外。



炎熱天氣冷氣機是必備法寶之一，但原來開冷氣即調至最低溫度竟是大忌。（資料圖片）

冷氣機出現3情況要停用

冷氣機如果開動時出現3種情況，包括「噪音過大」、「震動過大」、「有異味」，應立即停用及安排維修，以免發生危險。

冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用▼▼▼

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台電：冷氣溫度設定至過低增加耗電

冷氣溫度亦要注意！到底冷氣開幾度才合適？有網民發現台電（台灣電力公司）曾於Facebook分享冷氣機使用貼士，明言如果把冷氣溫度設定至過低會增加耗電，電費自然也會上升，「冷氣剛開始運轉時，為了達到設定溫度，會高功率運轉（是最耗電的時候），如果溫度一下子就調得太低，反而將高功率運轉時間拉長也耗電」。

台電建議，如果想幫冷氣加速降溫同時省電，可把冷氣設定於26度到28度，再搭配電風扇或循環扇。（台電電力粉絲團 Facebook）

台電倡冷氣機設26度到28度 配電風扇省電

台電又指出，冷氣溫度每調高1度可省電6%，建議如果想幫冷氣加速降溫同時省電，可把冷氣設定於26度到28度，再搭配電風扇或循環扇，有助於室內空氣對流，提高「冷房」效果來省電，「冷氣設定26到28度並搭配電扇就很涼唷」。

另外，台電表示，如果對冷氣需求較低、開動時間不長，只在睡前開啟讓室內降溫就關閉冷氣，定頻式冷氣機已符合需求，但如需長時間使用冷氣，建議改用變頻式冷氣機更省電，「能源效率第1級+CSPF值高的機種最省電」。