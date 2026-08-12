風季常見預測再出現　天文台料下周「低壓槽上可能有低壓區存在」

【天文台／HKO／明天的天氣／低壓區】極端酷熱引發的工作暑熱警告爭論未休，極端酷熱先行告退，但明日周四（13日）日間依然酷熱，天文台料市區最高33度。之後日子，驟雨增多，氣溫稍稍回落，然而明日至下周五（21日），預測市區最高氣至少也31度。



天文台最新九天天氣預報顯示，下周三（19日）至周五會有雷暴，也有狂風，而踏入風季常見的一句預測，今日再現九天天氣預報。天文台指，預料一道廣闊低壓槽會在下周初影響南海北部至台灣以東海域，並在下周中期逐漸靠近廣東沿岸，而「該廣闊低壓槽上可能有低壓區存在」。會否打風，言之尚早，九天天氣預報見到，下周三至周五吹4至5級風，只屬清勁而未達強風程度。



天文台最新九天天氣預報顯示，下周三（19日）至周五會有雷暴，也有狂風，而踏入風季常見的一句預測，今日再現九天天氣預報。（天文台）

今日的天氣：正午多區升至35度 明天的天氣：仍然酷熱

天文台今日指，廣東天氣極端酷熱，而高溫觸發的驟雨正影響沿岸地區，正午時分，本港多處地區氣溫上升至35度左右。此外，一股西南氣流正影響南海北部，而下午極端酷熱，但局部地區有驟雨及雷暴。吹和緩西南風。

展望明日仍然酷熱，星期五部份地區驟雨較多，周末期間至下週初短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

廣闊低壓槽下周中期逐漸靠近廣東沿岸 低壓槽上可能有低壓區存在

天文台在最新九天天氣預報指，受高空擾動影響，星期五及星期六華南天氣不穩定，驟雨增多，預料一道廣闊低壓槽會在下周初影響南海北部至台灣以東海域，並在下周中期逐漸靠近廣東沿岸，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區存在。

九天天氣預報指，周五之後日子驟雨增多，明日起至下周五（21日）預測市區最高氣至少也31度，而下周三（19日）至周五會有雷暴，吹4至5級風，只屬清勁而未達強風程度。

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