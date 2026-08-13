周五上班注意　天文台料初時部份地區驟雨較多　下周末有狂風雷暴

【打風／低壓區／天文台／HKO／熱帶低氣壓／明天的天氣】上班族注意，未來九天都有驟雨。天文台今日（13日）中午指，受一股西南氣流影響，料今晚驟雨逐漸增多及有雷暴，九天天氣預報顯示，明日周五（14日）初時部份地區驟雨較多及有雷暴，其後下周一（17日）稍後時間部份地區驟雨較多及有雷暴，至下周三（19日）起更有幾陣驟雨及雷暴。



另外天文台料一道廣闊低壓槽會下周中期逐漸靠近廣東沿岸，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區存在。低壓區為潛在發展成熱帶氣旋的初步條件，天文台預測下周五及下周六（21日及22日）吹東至東南風4至5級，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多。



▼2026年8月11日 天文台尖沙咀總部錄35.1度極端酷熱▼



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一股西南氣流正影響香港 今晚驟雨逐漸增多及有雷暴

天文台今日（13日）半夜12時發出特別天氣提示，一股西南氣流正影響廣東沿岸，該區雲量稍為增多，局部地區有驟雨，極端酷熱天氣將會略為緩解，今日部份時間有陽光，天氣仍然酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，市民要繼續留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施，若感到不適應立刻休息和求助，並盡快求醫。

截至今日中午12時50分，天文台尖沙咀總部錄得氣溫33.2度，相對濕度61%，京士柏紫外線紫數為8，強度屬於甚高，預料下午部份時間有陽光，晚間驟雨逐漸增多及有雷暴。天文台酷熱天氣警告、勞工處黃色工作暑警告正生效。

天文台8月13日早上11時半更新的九天天氣預報，料明日間中有驟雨及狂風雷暴。（天文台網頁截圖）

明日的天氣︰間中有驟雨及狂風雷暴 初時雨勢有時頗大

天文台今早11時半更新的九天天氣預報指，與高空擾動及西南氣流相關的驟雨及狂風雷暴未來一兩日影響華南，料明日（14日）市區氣溫27度至32度，相對濕度75%至95%，吹和緩西南風，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。

周六（15日）市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至95%，吹和緩西南風，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部份地區驟雨較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光。

天文台8月13日早上11時半更新的九天天氣預報，料下周日及下周一（16日及17日）最高氣溫33度。（天文台網頁截圖）

天文台8月13日早上11時半更新的九天天氣預報，料相對濕度未來九日維持最高95%。（天文台網頁截圖）

下周日及周一市區最高氣溫33度 七夕有幾陣驟雨及雷暴

天文台預測下周初廣東沿岸日間酷熱，但仍有幾陣驟雨，料下周日（16日）市區氣溫28度至33度，相對濕度65%至95%，吹微風或和緩西風，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。下周一（17日）市區氣溫28度至33度，相對濕度65%至95%，吹微風，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，稍後部份地區驟雨較多及有雷暴。

下周二（18日）市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至95%，吹和緩東風，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。下周三七夕及下周四（19日及20日）市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，吹和緩至清勁東風，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴；下周四更是狂風雷暴。

▼2026年5月3日 黃雨警告下葵芳傾盤大雨▼



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下周後期廣闊低壓槽靠近 部份地區驟雨較多及狂風雷暴

天文台預測一道廣闊低壓槽會影響南海北部至台灣以東海域，下周中後期逐漸靠近廣東沿岸，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區存在。下周五及下周六（21日及22日）市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，吹和緩至清勁（4至5級）東至東南風，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多。

低壓區為潛在發展成熱帶氣旋的初步條件，目前AI人工智能預報系統，包括AIFS、盤古及風烏，都預料下周中後期有低壓區形成，但未能發展成熱帶低氣壓（熱帶氣旋第一級）。需注意，AI預測結果是由電腦直接輸出原始資料，未經科學主任調整。

▼AI人工智能預報系統AIFS在8月12日的預測▼



▼AI人工智能預報系統盤古在8月12日的預測▼



▼AI人工智能預報系統風烏在8月12日的預測▼

