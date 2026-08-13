打風？天文台料下周可能形成低壓區　下周四及五風力增有狂風雷暴

【打風／低壓區／天文台／HKO／熱帶低氣壓／明天的天氣】天文台今日（13日）指出，受高空擾動影響，周五及周六（14日及15日）華南天氣不穩定，驟雨增多，周五有幾陣驟雨及狂風雷暴，周六初時局部地區有雷暴。



天文台預料一道廣闊低壓槽會在下周初影響南海北部至台灣以東海域，並在下周中期逐漸靠近廣東沿岸，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區存在。天文台則預測下周四及五（20日及21日）吹東至東南風4至5級，有幾陣驟雨及狂風雷暴。



多個AI人工智能預報顯示，下周中至後有低壓系統影響本港，主要預測形成低壓區；AI「伏羲」預測會有熱帶低氣壓在本港西南約400公里生成，其後移至海南島至北部灣一帶「西登」，但由於環流較小，本港下周四及五短暫時間吹強風（6級）。AI預測結果是由電腦直接輸出原始資料，未經科學主任調整。



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極端酷熱天氣略為緩解 天文台料今日市區最高氣溫約34度

天文台今日凌晨表示，一股西南氣流正影響廣東沿岸，該區雲量稍為增多，局部地區有驟雨，極端酷熱天氣將會略為緩解。本港今日部分時間有陽光，天氣仍然酷熱，市區（以天文台尖沙咀總部計）最高氣溫約34度，新界再高一兩度；吹西南風4級，初時離岸間中5級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。

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明天的天氣：有幾陣驟雨及狂風雷暴 部分地區驟雨較多

天文台料受高空擾動影響，周五（14日）吹西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多；周六（15日）吹西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。天文台料兩日氣溫介乎27至32度。

天文台8月13日凌晨0時更新九天天氣預報，料極端酷熱天氣將會略為緩解，下周中後期受廣闊低壓槽影響，天色轉差。（天文台圖片）

下周日至二有幾陣驟雨 周日日間酷熱最高33度

到下周日（16日）吹西風2至3級，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，市區氣溫重上33度。下周一及二（17及18日）氣溫介乎27至32度；下周一吹微風2級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，下周二吹東風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

天文台8月13日凌晨0時更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎27至33度。（天文台圖片）

天文台8月13日凌晨0時更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度介乎65%至95%。（天文台圖片）

廣闊低壓槽下周中期逐漸靠近廣東沿岸 天文台料可能有低壓區存在

天文台預料一道廣闊低壓槽會在下周初影響南海北部至台灣以東海域，並在下周中期逐漸靠近廣東沿岸，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區存在，本周天氣轉差，風力稍增。

預測下周三至五有幾陣驟雨及狂風雷暴

九天天氣預報顯示，下周三（19日）吹東風4級，離岸5級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴；下周四（20）吹東風4至5級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多；下周五（21日）吹東至東南風4至5級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。

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人工智能預報系統AIFS、盤古及風烏都料會有低壓區形成

下周會否打風？目前天文台只料「廣闊低壓槽上可能有低壓區存在」，低壓區即潛在發展成熱帶氣旋初步條件，目前AI人工智能預報系統AIFS、盤古及風烏都料會有低壓區形成，但未能發展成熱帶低氣壓（熱帶氣旋第一級）。

天文台地球天氣網頁

▼AI人工智能預報系統AIFS在8月12日的預測▼



AIFS預測該低壓區在本港西南400公里內逐漸靠近本港，風力稍為提高；盤古預料該低壓區會在本港西南約500公里形成，對本港影響不大；風烏料該低壓區在本港南面約400公里形成，並移向海南島一帶消散，本港風力未見顯著增強。

▼AI人工智能預報系統盤古在8月12日的預測▼



▼AI人工智能預報系統風烏在8月12日的預測▼



AI伏羲料低壓區可能增強為熱帶低氣壓「西登」

AI伏羲同樣料會有低壓區在本港南面約400公里形成，其後移向海南島一帶，進入北部灣，並可能增強為熱帶低氣壓，下周三至五本港風力增強。

▼AI人工智能預報系統伏羲在8月12日的預測▼



西北太平洋「風潮」暫停 熱帶氣旋「浪卡」料不會威脅日本

另外，近期西北太平洋的「風潮」暫時結束，近日吹襲日本的熱帶氣旋「燦鴻」，周三早上已減弱為低壓區；另一熱帶氣旋「琵鷺」周三上午在西北太平洋洋面上減弱為熱帶低氣壓，之後其風力進一步減弱，已很難確定其環流中心。

目前只餘熱帶氣旋「浪卡」（熱帶風暴級），周三下午5時集結在日本東京東南方向約1,510公里的海面上，中心附近最大風力8級（18米/秒），中心最低氣壓為998百帕，七級風圈半徑300至600公里，內地中央氣象台預計「浪卡」將以每小時30至35公里的速度向東北方向移動，強度變化不大，預測移動路徑圖顯示不會對日本構成威脅。

內地中央氣象台預計「浪卡」將以每小時30至35公里的速度向東北方向移動，強度變化不大，預測移動路徑圖顯示不會對日本構成威脅。（中央氣象台圖片）