酷熱天氣｜今日市區料34度　新界再高兩三度　部份地區極端酷熱

酷熱天氣警告仍然生效。天文台今晨（8月12日）指出，廣東沿岸天色持續良好，預料本港今日大致天晴。天文台於凌晨4時45分發出的特別天氣提示稱，預料今日市區最高氣溫約34度，新界再高兩三度，部份地區天氣仍然極端酷熱。



天文台提示市民，請繼續留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並盡快求醫。



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圖為截至8月12日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月8日 多區35度或以上 市民玩水消暑▼



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廣闊低壓槽下周中逐漸靠近

天文台指出，一股西南氣流會在今明兩日影響廣東沿岸，該區天氣仍然酷熱，亦有幾陣驟雨。受高空擾動影響，星期五（14日）及星期六（16日）華南天氣不穩定，驟雨增多。

預料一道廣闊低壓槽會在下周初影響南海北部至台灣以東海域，並在下周中期逐漸靠近廣東沿岸。此外，熱帶氣旋燦鴻會在今日橫過日本本州，並進入日本海。

▼8月10日 天氣仍極端酷熱▼



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未來8天均有驟雨 周五及周六有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（13日）仍日間酷熱達33度，料部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月12日凌晨01時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（14日）及周六（15日）均大致多雲，有幾陣驟雨及有雷暴，同介乎27至32度。其中，周五料部份地區驟雨較多。周日（16日）再度日間酷熱達33度，料部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。

下周一（17日）及下周二（18日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，至下周四（20日）均介乎27至32度。下周三（19日）及下周四（20日）則大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光。