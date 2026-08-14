暴雨．黃雨．最新天氣消息｜天文台早上8時40分發出黃色暴雨警告

【天文台／HKO／暴雨／黃雨／天氣消息】與高空擾動及西南氣流相關的雷雨正影響廣東及南海北部，天文台今日（14日）早上8時40分發出黃色暴雨警告信號。天文台指，黃色暴雨警告信號生效表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，而一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，可能受大雨及水浸影響的市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。



天文台指出今日（14日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，最高氣溫約31度，吹和緩西南風，最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等。（李家傑攝）

【08：50】天文台特別天氣提示：受高空擾動及西南氣流影響，本港今日間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。明日（8月15日）初時部份地區驟雨仍然較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光。

【08：40】黃色暴雨警告信號生效。

【07：30】天文台特別天氣提示：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

未來8天均有驟雨 下周一有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（15日）至下周六（22日）均有驟雨，明日大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區驟雨較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光，吹西南風3至4級，氣溫最高32度，後日（16日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，西南風2至3級，氣溫最高33度。

下周一（17日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，稍後部份地區驟雨較多及有雷暴。下周四（20日）至下周六（22日）更有幾陣驟雨及狂風雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月14日凌晨0時0分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月11日 天氣極端酷熱▼



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▼8月10日 本港氣溫破紀錄▼



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▼7月29日 上午不時下驟雨▼

