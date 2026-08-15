最新天氣｜預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大　有狂風雷暴

【天文台／HKO／暴雨／黃雨／天氣消息】天文台預料受高空擾動及西南氣流繼續影響，本港今日（15日，星期六）初時珠江口一帶有驟雨及狂風雷暴。天文台在凌晨0時半發出特別天氣提示，指珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來數小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。



▼8月15日星期六天氣▼

天文台8月15日04:00雷達圖顯示，雷雨帶由西向東面橫過本港不同地區。（天文台圖片）

【06:40】珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴，天文台提醒市民請留意天氣變化。

【05:40】天文台表示，雷暴警告有效時間延長至早上7時30分，預料新界東部、香港島及九龍有幾陣狂風雷暴。雷暴發生時，請採取以下預防措施：

1. 如身處室外，請到安全地方躲避

2. 離開水面。切勿在戶外游泳或進行其他戶外水上運動

3. 切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆



【05:05】天文台凌晨5時05分取消黃色暴雨警告信號，同時提醒雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

【03:00】天文台表示，雷暴警告有效時間延長至清晨6時，預料強陣風吹襲香港，市民如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

天文台8月15日02:36雷達圖顯示，雷雨帶由西向東在本港南面橫過。（天文台圖片）

【02:35】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。天文台提醒市民留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息的報告。

【01:45】天文台發出特別天氣提示：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台8月15日00:30雷達圖顯示，珠江口一帶持續有雷雨區發展。（天文台圖片）

【00:30】天文台發出特別天氣提示：珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來數小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。市民請留意天氣變化。

【00:30】天文台：雷暴警告有效時間延長至凌晨3時30分，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

天文台8月15日凌晨0時更新九天天氣預報，料下周初酷熱至炎熱，7月19日起有幾陣驟雨及雷暴。(天文台圖片)

天文台8月15日凌晨0時更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。(天文台圖片)

天文台8月15日凌晨0時更新九天天氣預報，料未來九日每日相對濕度最高95%。(天文台圖片)

▼8月14日星期六天氣▼

天文台8月14日23:42雷達圖顯示，本港境內有一個小雷雨區，附近也有雷雨帶。（天文台圖片）

【23:40】天文台：預料受高空擾動及西南氣流繼續影響，周六（15日）初時珠江口一帶有驟雨及狂風雷暴。隨着西南氣流緩和及高空擾動遠離，周末至下周初廣東沿岸漸轉酷熱，但仍有幾陣驟雨。

【22:26】天文台發出雷暴警告，有效時間至周六（15日）凌晨1時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【11:40】天文台取消黃色暴雨警告信號。

天文台10月14日上午10:36雷達圖顯示，本港以南海域有大雷雨區橫過。（天文台圖片）

8月14日截至早上10:15累積雨量圖顯示，大雨主要集在南丫島、港島及將軍澳東南區域。（天文台圖片）

【10:55 】局部地區大雨提示，離島區的蒲台島的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。天文台指，可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

【10:35】天文台預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【10:35】雷暴警告有效時間延長至今日下午1時30分，預料香港有強烈狂風雷暴。預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。

【10:20】天文台：本港以南水域持續有強雷雨帶發展，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨帶的發展及動向。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。

【10:10】天文台發局部地區大雨提示：離島區的南丫島的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

天文台10月14日上午10:12雷達圖顯示，雷雨區主要集中在港島及以南水域的島嶼。（天文台圖片）

【09:00】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【09:00】雷暴警告有效時間至今早11時正，預料香港有狂風雷暴。預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。

天文台8月14日上午10時40分更新九天氣預報，料未來九日受到高空擾動及西南氣流、以及廣闊低壓槽影響，天氣不穩。（天文台圖片）

天文台8月14日上午10時40分更新九天氣預報，料未來九日相對濕度介乎65%至95%。（天文台圖片）

天文台8月14日上午10時40分更新九天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。（天文台圖片）

【08:50】天文台特別天氣提示：受高空擾動及西南氣流影響，本港今日間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。明日（8月15日）初時部份地區驟雨仍然較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光。

天文台10月14日上午08:42雷達圖顯示，一道雷雨區正橫過港島及附近一帶。（天文台圖片）

【08:40】黃色暴雨警告信號生效，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【08:30】雷暴警告有效時間延長至上午11時。

【07:30】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民應提高警覺。

【06:55】天文台：高空擾動及西南氣流相關的雷雨正影響本港東部，而本港西南面的強雷雨區亦逐漸靠近，預料未來一兩小時本港雨勢有時頗大及有狂風雷暴，呼籲市民提高警愓。

【06:15】雷暴警告有效時間延長至上午8時45分。

【04:45】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午6時45分。

天文台指出今日（14日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，最高氣溫約31度，吹和緩西南風，最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等。（李家傑攝）

未來8天均有驟雨 下周一有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（15日）至下周六（22日）均有驟雨，明日大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區驟雨較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光，吹西南風3至4級，氣溫最高32度，後日（16日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，西南風2至3級，氣溫最高33度。

下周一（17日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，稍後部份地區驟雨較多及有雷暴。下周四（20日）至下周六（22日）更有幾陣驟雨及狂風雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月14日凌晨0時0分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月11日 天氣極端酷熱▼

