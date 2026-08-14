最新天氣｜黃雨警告生效　天文台料時速90公里或以上猛烈陣風襲港

【天文台／HKO／暴雨／黃雨／天氣消息】與高空擾動及西南氣流相關的雷雨正影響廣東及南海北部，天文台今日（14日）早上8時40分發出黃色暴雨警告信號。



天文台早上10時表示，南丫島的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸，已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，即「黑雨水平」。其後再指本港以南水域持續有強雷雨帶發展，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨帶的發展及動向。



天文台10月14日上午10:36雷達圖顯示，本港以南海域有大雷雨區橫過。（天文台圖片）

8月14日截至早上10:15累積雨量圖顯示，大雨主要集在南丫島、港島及將軍澳東南區域。（天文台圖片）

【10:35】天文台預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【10:35】雷暴警告有效時間延長至今日下午1時30分，預料香港有強烈狂風雷暴。預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。

【10:20】天文台：本港以南水域持續有強雷雨帶發展，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨帶的發展及動向。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。

【10:10】天文台發局部地區大雨提示：離島區的南丫島的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

天文台10月14日上午10:12雷達圖顯示，雷雨區主要集中在港島及以南水域的島嶼。（天文台圖片）

【09:00】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【09:00】雷暴警告有效時間至今早11時正，預料香港有狂風雷暴。預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。

天文台8月14日上午10時40分更新九天氣預報，料未來九日受到高空擾動及西南氣流、以及廣闊低壓槽影響，天氣不穩。（天文台圖片）

天文台8月14日上午10時40分更新九天氣預報，料未來九日相對濕度介乎65%至95%。（天文台圖片）

天文台8月14日上午10時40分更新九天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。（天文台圖片）

▼7月29日 上午不時下驟雨▼



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【08:50】天文台特別天氣提示：受高空擾動及西南氣流影響，本港今日間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。明日（8月15日）初時部份地區驟雨仍然較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光。

天文台10月14日上午08:42雷達圖顯示，一道雷雨區正橫過港島及附近一帶。（天文台圖片）

【08:40】黃色暴雨警告信號生效，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【08:30】雷暴警告有效時間延長至上午11時。

【07:30】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民應提高警覺。

【06:55】天文台：高空擾動及西南氣流相關的雷雨正影響本港東部，而本港西南面的強雷雨區亦逐漸靠近，預料未來一兩小時本港雨勢有時頗大及有狂風雷暴，呼籲市民提高警愓。

【06:15】雷暴警告有效時間延長至上午8時45分。

【04:45】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午6時45分。

天文台指出今日（14日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，最高氣溫約31度，吹和緩西南風，最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等。（李家傑攝）

未來8天均有驟雨 下周一有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（15日）至下周六（22日）均有驟雨，明日大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區驟雨較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光，吹西南風3至4級，氣溫最高32度，後日（16日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，西南風2至3級，氣溫最高33度。

下周一（17日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，稍後部份地區驟雨較多及有雷暴。下周四（20日）至下周六（22日）更有幾陣驟雨及狂風雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月14日凌晨0時0分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月11日 天氣極端酷熱▼



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▼8月10日 本港氣溫破紀錄▼

